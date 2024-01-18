無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會

▲ 林峯推出新歌《無傷大雅》。（林宇翔 攝）

身為治癒系情歌王子，相信林峯的多首經典情歌必定是一眾8、90後情傷Playlist內的「鐵膽」，陪伴大家走出分手傷痛。

日前林峯再推出新作《無傷大雅》唱出情侶感情變淡的無奈和心酸，他直言今年將於音樂上大發力，不但每隔數月便會出一首新歌，更預告年尾會開演唱會，誓為等待多年的粉絲們送上最大驚喜！

當林峯遇上林峰

踏入新一年，林峯即打響頭炮推出新歌《無傷大雅》，並由吳林峰作曲、林寶填詞，班底十分新鮮。林峯坦言近年有留意香港樂壇，尤對與自己「撞名」的歌手吳林峰印象特別深，更很喜歡他的歌曲《捱麵包的人》。「他好唱得、好高音，啲歌好癲！他是一位非常出色的唱作人，我就問公司會否有機會，林峯與林峰合作一次。」

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得知可與吳林峰合作，林峯事前沒給予任何方向，完全交由吳林峰自由發揮：「無論作曲填詞都要給予空間，他們可按對我的印象、覺得甚麼適合我（去做），當然也根據他們最擅長的風格，去創作一首適合我的歌曲。我好多謝吳林峰，度身訂做了《無傷大雅》給我。」

新歌難度高錄足一日

一收到《無傷大雅》的Demo，雖然十分喜歡這種淡然哀傷的感覺，歌曲易上口又「襟聽」，但林峯也直言有難度！他笑言以前唱過Christopher Chak創作的歌曲，已經覺得有種「死唔斷氣」的感覺，但吳林峯的歌曲難度屬另一層次。

因《無傷大雅》音域較集中，也需同時運用轉音、滑音等小技巧，要加強練習。「這兩年持續做影視工作，少了練歌，更有一排沒錄歌了。這首歌中間的Music break又短，沒甚麼機會讓你喘息，一入錄音室我與徐浩都說這首歌不簡單，有點挑戰性，希望出來的效果大家喜歡。」

▲ 原來因與林峯名字相似，吳林峰（左）以前常被開玩笑，更曾一度好憎林峯！（Instagram圖片）

試過最快一小時內完成錄歌的林峯，今次《無傷大雅》足足錄了一日。因工作忙碌，當時短暫回港兩日內就要完成錄音，但聲綫卻未如理想，他主動向監製徐浩提出重錄：「我唔想對唔住吳林峰，佢寫了一首咁好、我咁鍾意的歌曲，我一定要錄好它，不可白費他的心機。」

盼為情歌注入靈魂

加入華納後推出4首都是慢歌，是否刻意延續「情歌王子」路綫？林峯認為情歌分好多風格，如悲情、柔情、激情已是不同感覺，每一首均是獨特之作。「每首情歌都有其靈魂，歌手會按填詞人所寫的內容，於演唱時觸摸（歌詞）內裏想表達的，要自己理解，再傳達給聽眾。」今次《無傷大雅》不是走呼天搶地的激昂風格，情感較內斂，林峯解釋：「一對情侶隨時間發展，失去火花和激情，但亦成為了彼此心中的一部分，或一種習慣。為了找到突破口，兩個人就要暫時分開，看看接下來會有怎樣的發展和轉機。有時愈簡單的故事，大家愈易代入，愈有共鳴。」

▲ 新歌MV找來周秀娜做女主角，林峯笑指娜姐是他抱過最輕女演員。（MV劇照）

《無傷大雅》MV故事直接不花巧，更找來周秀娜擔當女主角。林峯與娜姐於電視劇、電影數度合作，彼此早已默契十足，但原來今次是二人第一次一起拍MV。MV內有公主抱娜姐的環節，拍攝時林峯負腳傷上陣，拍畢即笑言娜姐是他合作過最輕的女演員：「原來娜姐好輕，真係好鬼fit！原本我諗住要紮行馬，點知一抱，嘩，咁輕嘅！」

預告今年開騷

林峯不少慢歌都是一眾8、90後的集體回憶，陪伴大家走過最青澀的戀愛成長時期。擅長情歌的他原來他也有「快歌癮」，尤其鍾情較Upbeat及Groovy的音樂風格。「我一向個人成日都好想郁！不過快歌比較難找，一路都在尋找適合自己、想做的快歌」。他透露2024將是音樂「大發力」的一年，接下來不但預計每兩三個月就推出新歌，更計劃將於年底舉行演唱會。一眾Honeys等足這麼多年，終於願望成真！

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雖然現時仍屬初步計劃階段，還未有任何定案，但林峯已計劃密密操肌，為開騷做足準備。「我本身打算年頭就Keep住操定，隨時Ready！可惜最近拗柴。雖然我不是超級無敵勤力的人，有時都會偷懶，又鍾意食嘢，但一有工作需要我就會閉關。」他憶述當年曾經只得13日籌備演唱會，期望今次最理想可有兩個月時間準備，於舞台編排、設計、排舞等範疇都要落足心機，務求為觀眾帶來最佳視聽盛宴，將團隊的心血完美呈現。「要先想一想我有甚麼想做、有甚麼歌曲想嘗試，但一定會有驚喜！」

「使徒CP」再合作

除了音樂大發力，林峯於影視界亦沒停下腳步。接下來除了有數部電影等待上映，新劇《家族榮耀之繼承者》更已準備就緒。日前林峯現身《萬千星輝頒獎典禮2023》親手將視后獎座獎頒予好拍檔佘詩曼，看到「使徒CP」爆Seed和釘姐再同場，不少網民均指回憶湧現，林峯亦指回到娘家感覺好熟悉、好開心，也大讚阿佘實至名歸。問到拍畢《家》會否有信心衝擊獎項？他坦言近年於影視界有不少機會，惟對獎項沒刻意追求，反而沉醉於如何拿捏不同角度，想尋找突破，令觀眾有更多新衝擊和驚喜。

▲ 與佘詩曼、羅家良、許紹雄等一眾好戲之人於新劇《家族榮耀之繼承者》再合作，華麗陣容令人期待。（Instagram圖片）

「使徒CP」再同場畫面固然令人感動，但其實還陸續有來。林峯和阿佘於《家族榮耀之繼承者》再度合作，聯同多位港劇「老戲骨」羅家良、許紹雄、黃浩然、羅子溢等鬥戲，陣容極華麗。林峯坦言已許久沒一大班人出埠拍攝，收工便約吃飯和唱歌，感覺好特別。「在香港日拍夜拍，拍完大家都會各自回家。但出埠大家住在同一酒店，收工約食飯，幾個月困住一起生活，感覺好不同！而且馬來西亞的食物太好吃了，拍拍下都愈拍愈肥，要做返運動。」

記者：吳霆俊