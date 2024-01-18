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【陳家亮卸任】陳家亮指如有公職是學習機會　未回應會否角逐校長

社會 14:06 2024/01/18

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中大醫學院院長陳家亮擔任崗位11年後，將於本月底卸任。（陳靜儀攝）

中大醫學院院長陳家亮擔任崗位11年後，將於本月底卸任。陳家亮今日（18日）與傳媒茶聚。會留任中大教授職位，並休假18個月。陳家亮多次被問到會否競逐中大校長，以及出任公職。陳表示，「與其諗做特首，不如做好自己」，卸任後將發展興趣、以及繼續研究。

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陳家亮向傳媒表示，過去多年過著「三杯咖啡過18個鐘的生活」，未來終於可以減少出席飯局，希望做健身作鍛練。卸任後會開展三方面工作，讀歷史及研究中國文化、深造人事管理、以及繼續創科研究，包括腸道微生物。

被問到目前有否邀約參與公職，陳家亮表示校長的聘任非茶餘飯後，「貼下馬仔」的問題，需要嚴格的遴選過程；至於會否參與公職。陳家亮表示，與多個局長熟稔，如有適合崗位例如委員會或者小組，可以當成學習機會，至於政策局就需要一定訓練。

他多次反問記者「有無好介紹」，指「做了咁多年野，唔知道下一步想做咩，當做好崗位，自然就會有下一步，強調需要做好自己，自然會有人賞識。」

他表示，與候任院長趙偉仁分別任職消化外科及內科，當年沙士期間於前任院長鐘尚志及沈祖堯領導下合作無間。他指，趙是隨和、不會樹敵的人，亦於國際學術界有廣闊人脈，由他接任是如釋重負。

中大醫學院院長陳家亮擔任崗位11年後，將於本月底卸任。（陳靜儀攝）

他表示，工作「日日都好困難」，不時有院長室排住隊，要求升職及給予資源。不過慶幸找到一班自己更傑出的同事。他形容過去11年的工作是「好貪心」，指自己對醫療教育及創科是鞠躬盡瘁，又寄語趙偉仁醫療及創科是委身的工作。

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記者：陳展棋

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