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繁花丨王家衛熱搜劇客串港星　借鍾鎮濤致敬張國榮

娛樂 14:07 2024/01/18

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胡歌一身西裝行頭，大部分來自品牌Giorgio Armani。

王家衛首度執導的電視劇《繁花》，自1月中在內地首播以來，引起影視及文化界不少注目，即使在香港暫未有官方播映平台，但話題度仍然超高。由劇中一眾演員、美術、服裝，以至關於上海的投資市道、美食、歷史、文化，以至王家衛的滬港情懷，都有大量討論，無疑成為2024年不可不看的影視作品。

出生於上海的王家衛，童年時隨家人移居香港，他過去作品，常不乏流露對故鄉之情。《繁花》便被王家衛形容是《花樣年華》、《2046》三部曲。

王家衛的美學風格貫穿全劇。

《繁花》改編自上海作家金宇澄同名亦獲得原作者的官方授權，有別《花樣年華》啟發自劉以鬯的《對倒》，這次是獲得原作者的官方授權。

三女角

《繁花》中有大量人物穿插，唯獨有三個女人在胡歌所演的阿寶人生佔重要位置。包括唐嫣演的汪小姐，是阿寶的紅顏知己，默默為他打拼天下，也不求任何回報；打理著食店夜東京的玲子（馬依琍飾），能屈能伸，有情有義，跟阿寶有過一段感情，也可能是他最愛的女人。

辛芷蕾飾的李李，是個性剛烈女子。

至於黃河路上新貴夜店老闆娘娘李李（辛芷蕾飾），也跟阿寶在商業和感情都有著激烈的關係。而阿寶跟三個女人的曖昧糾纏，也很有王家衛作品特色，也許這亦是吸引他改編的原因。

港星客串

《繁花》縱以上海為背景，但當中的香港情懷也很濃，正如王家衛本身的成長背景。劇集中有不少港星驚喜客串，如第二集出場的溫兆倫，他也是扮演真實自己，以《我本善良》的香港明星身份來為李李的新店剪綵，代表著90年代港劇威力。

另外，鍾鎮濤也客串香港廚神一角，並講著流利廣東話帶來為「船王炒飯」「仙鶴神針」及「川烏」三道粵菜，其中一句對白，會帶著徒弟趙港生再來，而「趙港生」就是張國榮在港片《金玉滿堂》的角色，因此被指是王家衛向故友作出的致敬。

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其他在《繁花》中出現過的港星或曾跟港片有關係的，包括有鄭希怡、麥長青、林熙蕾以及《三夫》女星曾美慧孜。

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