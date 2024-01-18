【北部都會區】環團：擬議濕地保育公園範圍近79公頃魚塘被毀　促加快落實濕公及重劃新田科技城

▲ 長春社及綠色和平研究發現，自政府公佈北部都會區發展意向後，北都濕地公園的擬議範圍，已最少78.7公頃濕地遭破壞。（王韻青攝）

長春社及綠色和平研究發現，自政府公佈北部都會區發展意向後，北都濕地公園的擬議範圍，已最少78.7公頃濕地遭破壞，面積等同4個維園，其中蠔殼圍的破壞兩年半間激增一倍至36.9公頃，亦有位於新田濕地保育區的濕地疑被地產公司的泥頭車傾倒泥頭；另受潛在發展計劃威脅的濕地面積也達587.1公頃，環團促政府加快建立三實樹濕地保育公園，為其餘的三個濕地保育公園制訂明確的設立時間表，並重新修訂新田科技城邊界，减少對濕地的破壞。

長春社和綠色和平在2021年7月至2023年12月多次濕地考察實，並根據期間的衛星圖，分析北部都會區中四個濕地保育公園，即南生圍、三實樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分擬議範圍，在北都發展公佈以來的破壞及違例發展的情況；並翻查新田科技城、各項規劃申請等，推算濕地保育公園擬議範團內潛在的發展威脅。

長春社公共事務主任周藹銓指，研究發現擬議濕地公園範圍「未保先失」，團隊兩年多時間已經發現34宗破壞，其中蠔殼圍的破壞最多，區內至少23宗破壞，面積甚至佔保育公園擬議範圍逾1成，達36.9公頃；其次就為新田，面積約27.2公頃。而涉及的破壞行為主要為大規模平整及挖掘、填高或擴闊塘壆等，有6成更位於自然保護區內。

▲ 長春社公共事務主任周藹銓指，研究發現擬議濕地公園範圍「未保先失」，團隊兩年多時間已經發現34宗破壞。（王韻青攝）

她舉例，新田惇裕路旁、面積約18.6公頃的魚塘濕地，全部位於濕地保育區，團隊去年濕地考察時，層多次目睹有泥頭車進出該地段，如10月中該處該處至少有4輛泥頭車，進入魚塘傾倒泥頭，而11月初亦有環團去信政府指曾在6月及10月紀錄到相關破壞情況。團隊12月底再視察時，不但發現該地段有不少工程車、建材等隨處擺放，更在一小時內目睹至少7輛泥頭車傾倒泥頭，團隊並追蹤一輛泥頭車，發現泥頭車經粉嶺公路駛入粉嶺高球場以北一個地盤。

綠色和平資深項目主任陳可淳指，研究也發現，保守估計有587公頃擬議濕地保育公園範圍位處官方、私人發展項目或屬發展導向用地，擔心濕地有機會被「搶走」，如新田科技城最快今年搶走約180公頃原擬作三寶樹及蠔殼圍濕地保育公園的用地；另各公園擬議範圍內也已有6宗私人發展項目的規劃申請或改劃修訂圖則申請，亦有1宗土地共享先導計劃擬議範圍重疊，涉及面積約267公頃，而其中3宗早年已獲城規會有條件批准，正與政府部門處理規劃細節，可預期濕地公園可建範圍會進一步縮小。

▲ 綠色和平資深項目主任陳可淳指，研究也發現，保守估計有587公頃擬議濕地保育公園範圍位處官方、私人發展項目或屬發展導向用地，擔心濕地有機會被「搶走」。（王韻青攝）

研究同時發現，政府執法效用低，未阻破壞擴散。陳可淳舉例，料壆村以北一個約9公頃的濕地保育區魚塘2021年12月被大規模傾倒建築廢料，規劃署雖於22年7月發出俗稱「滿意紙」的完成規定事項通知書，團隊同年8月到場考察仍隨處可見建築廢料，如鋼筋或大石等，而規劃署要求恢復原狀的範圍也只佔強制執行通知書14%。另一例子是蠔殼圍落馬洲行動以西、一個面積約1.7公頃的魚塘，在2021年中至22年不斷有大規模填塘，亦有人疑把魚塘改為養蝦場。環保署去年6月成功檢控涉事的「點滴威生物科技有限公司」，罰款4000元，惟團隊8月重返現場視察時，發現土地平整有擴張跡象，受破壞面積由2.12公頃增至3.1公頃。同時34宗破壞中，甚至有18宗未有政府部門執法。

周藹銓指，北部公佈兩年多，濕地公園擬議發展範圍已經破壞處處，甚至不斷蔓延，但除三寶樹公園外，其餘公園至今仍無具體資料，憂慮在發展及保育工作比例懸殊下，擬建濕地公園範圍內有很多發展、地盤等的情況會成為慣例，促政府盡快訂立其餘保育公園的前路線圖，包括時間表及保育細節，以保障整個濕地生態系統，免破壞擴散，籲勿讓「積極保育」淪為口號。

陳可淳亦批，發展局未待有任何生態科學研究結果，便公佈新田科技城「加碼」填塘方案，有凌駕科學之嫌，而建立三寶樹濕地保育公園需時13年，相比新田科技城只需約7年時間，慢近一倍，而新田科技城更會在今年第四季動工，公園卻預計要在2026至27年才開展工程，憂慮時間落後難彌補工程對生態的影響，令濕地公園保育失效，建議政府重新檢討三寶樹濕地保育公園的發展時間表，要比新田科技城和區內其他發展更快落實；並促發展局就新田科技城重新劃界，以及促各相關部門加強執法，包括增撥資源及人手作巡查和檢控，和訂立嚴謹恢復原狀的準則及罰則。

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記者：黃小冰