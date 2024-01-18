飛常日誌丨盤點劇中15位空姐　蘇可欣史穎喬現實中曾做機艙服務員

▲ 《飛常日誌》內，蘇可欣及史穎喬真的曾做空姐。

馬國明、蔡思貝主演TVB劇《飛常日誌》內，有大批靚女藝人演空姐，劇組在今日（1月18日）把《飛常日誌》真/假空姐名單曝光。

原來劇中飾演空姐/地勤的女演員多達15名，包括（排名不分先後）蔡思貝、戴祖儀、劉穎鏇、宋宛穎、關楓馨、莊易羚、鄧伊婷、曾文心、利穎怡、吳紫韻、彭翔翎、劉嘉淇、盧映彤、蘇可欣及史穎喬。

當中蔡思貝、劉穎鏇、宋宛穎、關楓馨、蘇可欣均是港姐出身，而宋宛穎更為冠軍級人馬。

飛常日誌丨郭柏妍OL造型賣萌 劉穎鏇戴祖儀空姐黑絲look騷逆天長腿【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

另外，莊易羚、鄧伊婷及彭翔翎亦有參加選美活動經驗，其中彭翔翎曾參加校花校草選舉並打入最後四強。

而15位「飛常空姐」中，最具話題，除有美腿代表劉穎鏇及戴祖儀外，應是真的曾任職過空姐的蘇可欣及史穎喬。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

蘇可欣成「髮型顧問」

首先，蘇可欣（Eunice）曾參加2016香港小姐競選並躋身20強，在選港姐前曾任職兩年半空姐，入行後代表作品有《3日2夜》及無綫娛樂新聞台主持工作，參與劇集有《愛‧回家之開心速遞》及《十八年後的終極告白》等。

於《飛常日誌》宣傳期間透露有意回歸空姐行業的Eunice，在劇中既是演員亦是空姐Look顧問，思貝早前於直播期間便透露蘇可欣拍攝期間除與眾女演員大方分享「空姐經」，更是眾人的「髮型顧問」，先後教曉思貝及劉穎鏇等「空姐盤髻大法」，是劇集靚靚空姐Look的重要功臣之一。

最新影片推介：趙希洛專訪

問到Eunice當初為何投身空姐行列，她笑言是受TVB經典劇《衝上雲霄》影響：「好老套地真係因為《衝上雲霄》而想做空姐，應該話佢係呢個職業夢嘅種子。到有一次好偶然見到個女仔著住空姐制服加大褸，好有氣質好端莊咁，令我更立志要加入呢個行業。」

於2014年加入空姐行列的Eunice，於2年半後毅然離職，並笑言當年參選港姐時只是想「Take個Break」，沒想到之後很快便決定轉行。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於憑劇集《新四十二章》及《羅密歐與祝英台》為人熟悉的史穎喬，是香港中文大學中國研究系碩士畢業生；畢業後隨即加入空姐行列，可惜卻因遇上疫情及公司大裁員而離職，之後透過參選《衝上雲霄大選》入行當藝人。

在劇中，飾演劉穎鏇同事的史穎喬，被問到當年為何會有加入空姐行列的想法，史穎喬笑言其中原因是想「衝出亞洲」：「本身家境唔係好富裕，大學之前都未飛出過亞洲地區，當時都有少少想透過空姐呢份工作衝出亞洲。加上我鍾意啲彈性同流動性高啲嘅工作，啱啱嗰時臨畢業時有航空公司去咗中大搞Booth畀同學報名，咁我就試咗，順其自然地就畢業後做咗空姐。我做咗空姐大概半年左右就遇上疫情，之後已經冇乜點飛，然後大概再過咗半年左右，我就遇上大裁員。」

問到空姐難忘事，史穎喬笑言是疑似撞鬼驚魂：「有次我飛長途機，去廁所時道門有啲Kick Kick地，明明鎖咗但我去洗手間去到一半時又彈番開，我當時以為自己冇鎖實度門。跟住我就緊接聽到有啲好懷舊嘅音樂，仲要啲聲好拆同好多沙沙聲，初初我仲以為有人喺出面等緊我所以播歌，但出到去又唔見有人排隊等去廁所，嗰吓係有啲驚驚地，但之後亦再冇其他怪事發生。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

鄧伊婷再演空姐感興奮

另外，劇中15名「飛常空姐」當中，鄧伊婷（Irina）與「空姐」兩個字亦甚有淵緣。

早前，Irina於社交平台分享拍攝《飛常日誌》時的空姐造型照，以及7年前任模特兒時拍攝的航空公司廣告照，並笑言：「今次可以再演空姐好開心，謝謝監製Andy，還有機會去機場平時去不到的地方拍攝真的很難得。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R