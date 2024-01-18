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正能量丨前護士棄雷曼經紀高薪厚職　蔡懿慧與社工犬撫慰青少年心

兒童健康 14:58 2024/01/18

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蔡懿慧養了3隻狗，她覺得狗狗不理你是貧或富、甚麼膚色、靚或醜，只要你照顧牠，是牠的主人，就會無條件接納你。(攝影：朱永倫）

由護士到投資顧問，完全是兩個世界的工種，但蔡懿慧因為婚姻失敗，從離開雷曼開始，重拾當初做護士的初心——想照顧別人，更因著宗教信仰，展開了慈善服務的一頁，成立「主流夢工場基金，不單服務國內的殘障、留守兒童，近年更將服務回歸香港，與狗狗拍住上，打開隱蔽青年的心窗。

蔡懿慧成立的基金，名為「主流夢工場基金」，英文名CEO，初聽完全摸不著頭腦，但當知道蔡懿慧原來是一位基督徒，CEO在她的演繹下，並非是Chief Executive Officer，而是她相信的上帝。至於「主流夢工場」，就變成「主流落給她夢想成真的地方。「加上我一直以來吸引到的都是領袖、有影響力的CEO，有他們帶領身邊人，才會有好的影響。」蔡懿慧說她非常「貪心」，「希望得到你的心，就會和我同行。」

主流夢工場基金創辦人（攝影：朱永倫）

CEO基金的宗旨及口號是3個B：Bridge（築橋溝通）、Build（生命建立）及Blossom（開花結果）。蔡懿慧接觸任何人都懷著這3個B的精神，聽她述說做服務所遇到的個案，就知道的確有好果子長出來。

「過去幾年，社運疫情，令許多人的情緒問題浮現，有許多宅男宅女隱蔽青年出現，許多時候是父母找社工尋求幫助，但我們有位青年躲在家10年，自己主動出來找機構幫忙。」蔡懿慧形容他很有潛質、非常守時，在青少年中心學完狗狗美容後，願意走出自己的安舒區幫「社工犬」淋浴、去狗場做服務。「我最後知道他已在食肆工作，可以在社會自立。」

蔡懿慧視這些「社工犬」不是工具，而是合作伙伴，因為能夠拆毀隱蔽青年自己築起的圍牆，正是這些「社工犬」。

「社工犬」融化人心

另一個案是一位單親母親帶著兩個小朋友參加基金的「諸朋狗友俱樂部」活動，兩個小朋友都很喜歡狗隻，原來這位母親只是想放下小朋友便走，但坐下來「社工犬」Bella走過來嗅嗅她。「牠是隻大型唐狗，我怕牠會嚇親人，但牠竟然能令那位原本無自信、覺得不被接納的母親，感覺到溫暖、療癒，相信只有狗狗才會做到。」只是短短一小時，單親母親由以前不愛狗，竟然不反對小朋友養，蔡懿慧會形容狗狗有「特異功能」。

洛寧縣的兒童，藉著與狗隻互動，體會狗兒無條件的接納和愛。（受訪者提供）

另一個更加令人鼓舞的個案，是一位十來歲有躁鬱的女孩子。「最初她來參加活動，不望你，低著頭，只是與狗有接觸，但又會「口黎」完一次又一次。3個月後開始會主動發問，問我為何做這工作？問我的故事？」

蔡懿慧後來聘請了她做實習生，雖然她讀書不多，中學也未畢業，但文筆好，原來因為喜歡看書。「她喜歡狗，又學習狗狗美容。兩年間，由完全不出聲到可以企出來做presentation，並且成為dog trainer，實在很難得。」最令人欣慰，是女孩原本要吃3種情緒藥，今天已完全不用吃了。

蔡懿慧說她不是社工，也不是做輔導，但她喜歡與人交談。「我對人的心。我看到他們的需要，幫他們開拓人生路。」

被遺棄兒童只需一個抱抱

今天蔡懿慧在香港的成功經驗，或多或少來自她在國內的實踐。她在洛寧縣推行過「再生父母棟樑」計劃，那時候是2012年，幫助那些留守、有困境的兒童，其中一個個案，她印象深刻。

「這位小妹妹四、五歲，媽媽因為染上賭癮及其他原因被丈夫殺死了，丈夫也因此被捕坐監。小女孩住在兒童福利院，無笑容，容易發脾氣，晚上會躲在被窩裏喊。」蔡懿慧記得她第一次見到她們的「社工犬」，就衝過去抱著牠，原來她爺爺嫲嫲也有養狗，所以很掛念狗狗及爺爺嫲嫲。「因為狗狗令她慢慢放鬆了，開始笑，性格也有改變，狗真是可以療癒及安慰心靈。」

「主流夢工場基金」也在河南省洛陽市推行過「再生父母行動計劃」，蔡懿慧還記得走進兒童福利院，見到那3歲小男孩的一刻。「如果不是愛的推動，是不會走進這氣味濃臭的地方。那男童有幾粒瘤在鼻上，第一次見真是覺得醜樣，幸好無鏡他自己看不到。雖然被人遺棄，但他是個開心的小朋友。」

蔡懿慧和弟弟蔡克穎一同前往，手裏那著相機、錄影機很多東西，但她弟弟仍然抱起那男童，因為知道這些殘障兒童總是缺乏愛。

第二次他們又前往探訪，那男童即衝上前來張開手示意要抱抱，但她弟弟又是拿著很多東西不方便。「男童見我們沒反應，就轉身走了。當刻我想一定傷害了小小的心靈。誰知他與另外一個小朋友，搬了兩張凳來讓我們坐，那一刻心也融化了，想不到他對我們又期待又接納。」

男童本身沒有殘障，但怕腫瘤影響視力及呼吸，而且也懼怕有一天如果他照鏡，自信心會立即被打沉，因此蔡懿慧安排了他去澳洲做手術。「最終他成為一個開心的孩子，面容已經不難被接納。

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兜兜轉轉回到初心

喜歡照顧別人的蔡懿慧，為何當初放棄自己護士的職業呢？「我性格是適合做護士，但學術上不滿足；而且做RN（註冊護士）也不能滿足我，想做多一點。」

她在加拿大及美國都當過幾年護士，然後機緣巧合下，80年代加入美國的雷曼兄弟公司工作，做了10年的股票經紀，替高端客戶作財富管理、買賣股票。「在金融市場工作，就好像食了興奮劑一樣，有很大的挑戰性。甚麼也是錢，要贏。」

她自豪地說：「在加州全層的寫字樓有五、六十個stock broker，只有3個是女士，能夠在男人世界企穩很刺激。」蔡懿慧還要是不讀金融而做出成績來，更令她甚囂塵上。

就在蔡懿慧不斷在事業攀上高峰的時候，她經歷了婚姻失敗的打擊，令她傷痕累累，彷彿跌落深淵，有年多的時間就好像一艘沒有用錨固定的船在漂浮。

之後她和弟弟受到神的感召，要回到已離開廿多年的香港。「要放棄自己的事業回到香港不容易，那時候還是97年，許多人離開的時候，別人走我反而回流，而且我清晰看到我是要回到國內服務。」

2000年成立主流夢工場基金，在洛寧縣成功開展當時仍然冷門的寄養服務，蔡懿慧終於重拾初心。

記者:余嫣

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