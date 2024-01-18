柳俊江逝世丨治喪委員會公布柳爺告別禮安排　帛金撥作柳俊江子女教育基金

前TVB主播「柳爺」柳俊江逝世在1月5日離世！在今日（1月18日），柳俊江治喪委員會透過柳爺社交平台發出公告，交代告別禮詳情。

當中表明，喪禮只不設公眾參與，同時亦謝絕任何採訪查詢。另外，帛金將撥作柳俊江的兩位小朋友教育基金。詳情如下：

致所有關心柳俊江的朋友 ：

柳俊江於2024年1月4日與我們告別，終年四十二歲。

我們正在籌備柳爺的告別禮。我們深知Ryan人脈廣泛，朋友極多，粉絲也不少，但為尊重家屬意願，亦由於場地所限，是次告別禮將不設公眾弔唁，追思儀式及大殮亦不設公眾參與，我們將只招待真正認識Ryan的朋友。

為作出最妥善安排，所有喪禮出席者將以實名登記方式，大家必須預先向所屬單位登記方可進場。

現請各好友聯絡以下不同界別代表單位，個別了解告別禮詳情，並登記出席。

喪禮將不設任何採訪，亦謝絕任何採訪查詢/ 傳媒答問，懇請理解。

再一次感謝各位的慰問和關懷。

柳俊江治喪委員會

聯絡人

Mediator : 喬靖夫

柳仔跑會 : Kanny / Tommy

新聞界 ： 伍家謙

演藝界 ： 彭秀慧

不屬上述界別的其他朋友查詢 ： runninglauyeah@gmail.com

🪷場地所限及響應環保，懇辭花籃。

🪷有心人如希望以帛金聊表心意，可存入以下戶口，將撥作柳爺兩位小朋友教育基金。

HSBC 484-541305-833