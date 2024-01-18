美食登陸｜AMMO推「粉嫩滋養」下午茶套餐　加送本地護膚品牌滋養護膚套裝

▲ AMMO推「粉嫩滋養」下午茶套餐。

位於金鐘亞洲協會香港中心的AMMO與本地護膚品牌合作，於2024年1月1日至2月29日期間攜手打造以滋養身心為主題的「粉嫩滋養」下午茶套餐，為食客們冬日午後帶來溫暖陪伴的愜意時光。

最新影片推介︰

餐廳行政總廚峰師傅以Pretti5品牌的粉紅色及產品中的滋養成分例如雪耳、蘆薈、薑、抹茶等為創作靈感，匠心製作出多款賣相精緻、色香味俱佳的甜點及鹹點，讓人猶如置身於燦爛的後花園，享受美食同時養膚。

精選甜點包括：冰糖雪耳蘆薈薑味啫喱、抹茶泡芙、西柚奶凍伴牛油曲奇及紅桑子芝士餅等。而鹹點方面則有口感豐富的蕃茄芝士意大利香草包、入口幼滑的煙三文魚慕絲撻、食材豐富的鮮蝦蒟蒻冷麵伴明太子醬和令人一試愛上的茉莉茶葉煙燻鴨胸焦糖梨卷等。

為提升滋味，峰師傅更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，讓客人們配搭下午茶必不可少的英式鬆餅，同時設有凝脂奶油可供一併食用。飲品方面除了可選咖啡或茶外，客人更可以優惠價港幣68元加配果味醉人的「桃氣逼人」或清爽帶勁的「瑰麗物語」，務求讓各位食客也能吃得心花怒放。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希