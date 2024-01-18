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【串謀詐騙】正生會4男職員被捕涉詐騙5,000萬　警另通緝3人包括正生書院校長

社會 15:27 2024/01/18

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正生書院校長陳兆焯。(資料圖片)

警方拘捕4名慈善機構男職員，涉嫌串謀詐騙5000萬港元。警方於下午3時在新界南總區總部召開記者會交代案情，涉案慈善機構是基督教正生會，拘捕4名正生會董事，介乎34至77歲，並通緝3名已離港的董事，包括正生書院校長陳兆焯。

警方指，2020年底有正生會董事在社交網站聲稱財困，向公眾進行募捐籌得的4,500萬元款項，只有1成撥作正生書院之用。同時有人在2020年至2023年間，分別超過300次將銀行存款調離香港，涉款超過5,000萬元，包括轉到董事和校長的私人銀行帳戶，款項亦非用於書院的教育用途。

根據正生會網上介紹，基督教正生會創辦於1985年，是一間由基督徒營辦之慈善服務機構，協助濫藥人仕(青少年及成年男女 )戒毒，輔導他們重獲新生。創辦人林希聖在1985年於新界錦田成立收容男性吸毒者的戒毒農場，並於1993年在大嶼山芝麻灣設立專門輔導男性青少年的戒毒中心，於1995年在同址成立協助女性的戒毒中心，1998年在同址成立東南亞首家帶有戒毒功能、在政府註冊中學的「基督教正生書院」，提供正規教育給香港的濫藥青少年，也收納了來自亞洲各地，如印尼、尼泊爾等的戒毒學員。

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