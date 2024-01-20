狠心冷血｜主人搬家棄養　13歲老狗險被「安樂死」　善心人出手迎窩心結局

養寵物是一生一世的責任。美國一名狠心主人因搬家而遺棄家中13歲的老犬至動物收容所，更希望對方為牠進行安樂死。幸好收容所最後決定收留老犬並為牠尋找寄養家庭，挽回一條小生命。

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動物收容所「Uncle Neil's Home」早前在社交平台Instagram上發文，表示於12月28日收到一名女主人的來電，對方指自己即將搬家，無法帶著家中13歲的老犬Jake一起，希望收容所為牠進行安樂死。園方聽後感不忍，決定收留Jake並為牠尋找寄養家庭。

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園方收留Jake後，才發現牠的身體狀況相當差，不僅幾乎無法自行走路，而且呼吸沉重，指甲亦已經超過一年沒有修剪，雙眼受到感染而流淚；更甚的是，前主人甚至沒有為Jake結紮，亦沒有查出牠的醫療紀錄，前主人亦透露，Jake在家中並沒有屬於自己的床。園方憤怒表示，

「無法理解及饒恕因搬家而想為年老寵物安樂死的想法。」

檢查後發現身患多病

園方其後請獸醫為Jake進行檢查，才發現牠身體有很多毛病，包括四肢骨關節炎、肘部肥大、肌肉萎縮、牙齒斷裂及牙科病，聽力損失、結膜炎、皮膚腫塊、咽喉痲痹、膀胱結石、睪丸腫塊、神經系統缺陷等。

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Jake其後接受藥物治療，幸好情況有所好轉，現時已可自行走動。園方亦籌集資金，為Jake購買玩具、零食、頸圈等等，以及籌集約3000美金的手術費用。網民得知Jake的遭遇後，都紛紛留言表示心痛，「我希望牠剩餘的日子可以被愛及關心著」、「殘忍的主人」、「我很高興看Jake的情況有所好轉」。

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