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遊日注意｜北海道滑雪衝出雪道　41歲男頭向下墮溪亡　教練提醒3招防出事：戴一物自保

保健美顏 18:58 2024/01/18

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北海道滑雪衝出雪道，41歲男頭向下墮溪亡，教練提醒3招防出事：戴一物自保。

不少人都愛在冬日到日本旅遊滑雪，但要小心注意安全。北海道繼一名23歲台灣男子滑雪時摔倒死亡後，日前再有一名41歲台灣男子因滑出雪道而受到重創，送院後最終不治。對此，有滑雪教練提醒注意3大要點預防滑雪意外，當中包括要佩戴一物自保。

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據日媒《北海道放送》報道，一名41歲李姓台灣男子，周一（15日）在北海道留壽都村某度假村滑雪時，疑不慎滑出雪道，摔落溪水中，頭部、臉部均受到重創，送院搶救後仍宣告不治。

報道指，李男於當日上午和妻子在留壽都村滑雪場玩單板滑雪，至中午時妻子發現丈夫失蹤。隨後度假村通報，稱附近有一名外籍男子跌入溪水；巡邏隊和消防人員趕到現場後，立即將男子送往醫院搶救，但可惜最終搶救不治。

警方表示，李男因頭部朝下墮溪，其頭部及臉部均受猛烈撞擊，有流鼻血的現象，但沒有骨折。而李男被發現時埋在雪中，因此警方也推測可能是窒息而死，目前正向其妻了解當時狀況，事件有待進一步調查。

此外，一名23歲台灣男大學生上周五（12日），在日本長野縣下高井郡的野澤溫泉村滑雪場，以單板滑雪期間不慎摔倒，頭部受到強烈撞擊，送院搶救後不治。警方指，該名男大學生是初學者，在滑雪時亦有佩戴安全帽，但仍未能避免悲劇發生。

3大要點預防滑雪意外

對此，台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

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Carry強調，每天的雪況地形都不一樣，在沒有教練陪同、自己練習的情況下，一定要2人以上結伴，互相照應，一旦出事也有人可以幫忙尋求援助。

教練：吸「粉雪」3分鐘恐致命

一名27歲中國女遊客上月23日，在日本新潟縣湯澤町的「神樂滑雪場」玩單板滑雪期間，疑因摔倒時倒插被積雪掩埋，被拉出來時已無呼吸脈搏，送醫院後證實死亡。據消息指，事發時由於大雪，現場被禁止進入，有報道亦指懷疑死者與友人擅自闖入滑雪場已封閉的雪道。

神樂滑雪場旁邊一間旅館的主理人、同時是滑雪教練的陳寬（化名）接受中國媒體訪問時表示，懷疑女子是摔倒後吸入粉雪，導致窒息，又強調滑雪場當日「並沒有發生雪崩」。他指出，神樂滑雪場以粉雪聞名，而意外地點處於一條未開放的高級滑雪道上。

陳寬又指，在雪中跌倒，如果姿勢不對，非常有可能口鼻全臉進雪。他特別強調，很多人會以為雪傷不了人，但粉雪的可怕就在於它像麵粉一樣，是會在滑手倒地的時候灌入口鼻，被動吸入，導致窒息，

「3到5分鐘，人就會立刻沒了。」

陳寬又稱為保障安全，滑粉雪時絕不建議一個人滑，而且需要有專業或有經驗的人帶路。他表示，因為粉雪很深，摔倒後很難自行爬起來，「在失去判斷力，分不清上下的時候，只能是靠同伴，從外拖出來。」

滑雪人士愛滑「粉雪」 恐藏雪崩危機

開心平方滑雪季的創始人韓楊海龍亦受訪指出，滑雪道有「道內雪」和「道外雪」之分，道外雪與道內雪是相反，「滑上去鬆軟，摔倒也不疼的，就是道外雪，簡單理解就是沒有人工干預過的雪道。」

這類道外雪通常被稱為「粉雪」，是不少滑雪人士所追崇，但同時也有風險，「滑粉雪和滑道內雪是兩種完全不同的感覺，粉雪有時候很深，如果滑板板頭扎進去，會比較難起身。」如果在山中滑粉雪，還可能在滑的時候出現雪崩，

「尤其大山雪被太陽照過之後，會變得更鬆軟，更易發生（雪崩）。」

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