【著數優惠】美心旗下餐廳享指定菜式滿800元　有機會獲《飯戲攻心2》戲飛

▲ 美心集團將送出逾800張《飯戲攻心2》戲飛或「買一送一」禮券。（美心提供）

美心集團將送出逾800張《飯戲攻心2》戲飛或「買一送一」禮券，市民只要於1月20日至2月4日期間，在翠園、 北京樓或潮庭分店享用「BOB佳餚搭配系列」（即餐廳指定菜式及BOB啤酒），並消費滿800元，便有機會獲取獎賞。

美心表示，市民享用「BOB佳餚搭配系列」滿800元後，須掃描餐廳宣傳卡上的二維碼，再上傳合資格消費的單據至指定網上表格。在1月20至21日期間，每間指定餐廳每日首3位符合消費要求的顧客，可獲《飯戲攻心 2》免費戲飛2張；而在1月27至28日及2月3至4日期間，每間指定餐廳每日首6位符合消費要求的顧客 ，即可享《飯戲攻心2》戲飛「買一送一」禮券2張。

「BOB佳餚搭配系列」：

餐廳品牌 指定菜式 推介的BOB口味配搭（不限於以下口味） 翠園 翠園燒鵝皇（半／全隻） 原味 北京樓 北京填鴨 原味 潮庭 鹵水鵝拼盤 咖啡

美心集團與本地初創團隊合作，收集剩餘麵包及麵包皮，取代大麥並「升級再造」，釀成本地手工啤酒「Bottle of Bread」（BOB），分別有原味的的淡愛爾啤酒「麵包啤」及加入咖啡渣釀成的咖啡味黑啤「咖啡啤」。兩款口味啤酒均獲亞洲啤酒挑戰賽（Asia Beer Challenge 2023）金獎、世界啤酒 大賽（World Beer Awards）銅獎等；而「麵包啤」同時獲得香港國際啤酒獎（Hong Kong International Beer Awards）淡愛爾啤酒組別的銅獎。

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責任編輯：梁凱婷