【藝團資助】藝發局停資助舞台劇頒獎禮　主席霍啟剛：要盡量降違法風險包括《港區國安法》

▲ 霍啟剛指，藝發局是法定機構，涉及公帑運用，要盡量降低違法風險。(霍啟剛fb圖片)

藝發局以內容對局方聲譽造成損害或不利為由，決定扣減香港舞台劇獎頒獎禮資助，並不再資助今年的頒獎禮，身兼藝發局主席的立法會議員霍啟剛今日指，藝發局是法定機構，涉及公帑運用，要盡量降低違法風險，包括《港區國安法》風險。有議員則批評，藝發局在無預警之下停止撥款，是粗暴的行政行為，政治凌駕藝術，憂對業界造成寒蟬效應。

霍啟剛今日在立法會會見傳媒表示，藝發局是法定機構，拿的資源是政府的公帑。分配資源上，能否盡量降低涉及可能違法，甚至是國安法的風險。他強調，藝發局不是執法機構，「不是說哪位人士或某事情、語言是觸犯法律，這不是我們去判斷這事，但作為公帑的分配者，我們整體的大會委員，有這責任將風險降到最低。」他又指，藝發局資源有限，只有3成的項目申請成功獲批資助，審批過程謹慎，並不存在多年來都獲得資助的項目，每年都必定獲批資助，去年頒獎禮「出了一些事件」，引起不同持分者的關注，藝發局必須正視。

對於香港戲劇協會昨日指，曾去信藝發局，要求對方指明，是哪些第31屆香港舞台劇獎頒獎禮的內容，直接或間接損害當局聲譽或有不利影響，但至今未獲回應，霍啟剛表示，藝發局是在去年12月31日收到戲劇協會來信，要求解釋具體原因，藝發局上周五已再回覆，因此，並非如外界說，藝發局沒有主動接觸劇協，也沒有主動解釋原因，而是時間上的差別，出信而劇協未收到，而新聞就出來，他今早有和劇協聯絡，相信劇協收到藝發局的信函。他又指，每當外界或持分者提出疑問或質詢，藝發局都會經行之有效的機制處理，今次的決定就經過藝術局的「藝術支援委員會」深入討論，再交由大會表決，並非草率或突然。

吳傑莊：去年頒獎禮和傳統會邀的嘉賓有少許不同 出現「擦邊球」情況

曾任藝發局委員的選委界立法會議員吳傑莊指，傳統來說，頒獎禮會邀請行業資深藝術家，或藝發局成員，或政府官員作頒獎嘉賓，去年有少許不同，「會否因這原因令擦邊球情況出現，令公帑資助了與政府發展方向有出入，而作出決定，我相信已有充分討論。」

狄志遠：藝發局無預警下停撥款 屬粗暴的行政行為

新思維立法會議員狄志遠批評，這次藝發局在無預警之下，在突然情況下，是一個粗暴的行政行為、停止撥款，「很明顯這次事件是多了一條很深色的紅線，這條深色的紅線，對我們藝術發展和文化活動有長遠影響。」他認為，若如坊間所說，是因某些嘉賓涉及政治敏感性，「這就是政治審查，是不能接受。」他指會去信文體旅局及藝發局，要求他們清楚解釋。

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責任編輯：區綽彥