【藝團資助】藝發局：劇協偏離以往頒獎禮做法邀尊子、蔡玉玲　不苟同主持人以「紅橋」、「紅線」意有所指

▲ 藝發局指，主辦的香港戲劇協會沒有主動跟局方商討，就偏離以往頒獎禮的做法。(資料圖片)

藝發局以內容對局方聲譽造成損害或不利為由，決定扣減香港舞台劇獎頒獎禮資助，並不再資助今年的頒獎禮。藝發局指，主辦的香港戲劇協會沒有主動跟局方商討，就偏離以往頒獎禮的做法，包括新增頒獎禮主題、邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓等；當時兩位主持以「紅橋」、「紅線」為話題，意有所指、語帶雙關，如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，局方不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定。

身兼藝發局主席的立法會議員霍啟剛今日指，藝發局是法定機構，涉及公帑運用，要盡量降低違法風險，包括《港區國安法》風險。有議員則批評，藝發局在無預警之下停止撥款，是粗暴的行政行為，政治凌駕藝術，憂對業界造成寒蟬效應。

藝發局今晚發稿，並公開本月12日向劇協正式覆函的部分內容，提到局方委員和政府代表等，就頒獎禮的主題、內容、舞台設計及邀請非戲劇界的人士作頒獎嘉賓表達十分關注，有別於以往邀請戲劇界前輩及知名藝術家、政府代表、局方代表等作為頒獎嘉賓，劇協邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲等擔任頒獎嘉賓。

藝發局指，當時兩位主持以「紅橋」、「紅線」為話題，意有所指、語帶雙關，如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，局方不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定，以表示不能接受。藝發局又指，去年6月舉辦的香港舞台劇獎頒獎禮被指有不妥之處，經深入了解後，去年11月下旬決定下調資助。

霍啟剛今日在立法會會見傳媒表示，藝發局是法定機構，拿的資源是政府的公帑。分配資源上，能否盡量降低涉及可能違法，甚至是國安法的風險。他強調，藝發局不是執法機構，「不是說哪位人士或某事情、語言是觸犯法律，這不是我們去判斷這事，但作為公帑的分配者，我們整體的大會委員，有這責任將風險降到最低。」他又指，藝發局資源有限，只有3成的項目申請成功獲批資助，審批過程謹慎，並不存在多年來都獲得資助的項目，每年都必定獲批資助，去年頒獎禮「出了一些事件」，引起不同持分者的關注，藝發局必須正視。

對於香港戲劇協會昨日指，曾去信藝發局，要求對方指明，是哪些第31屆香港舞台劇獎頒獎禮的內容，直接或間接損害當局聲譽或有不利影響，但至今未獲回應，霍啟剛表示，藝發局是在去年12月31日收到戲劇協會來信，要求解釋具體原因，藝發局上周五已再回覆，因此，並非如外界說，藝發局沒有主動接觸劇協，也沒有主動解釋原因，而是時間上的差別，出信而劇協未收到，而新聞就出來，他今早有和劇協聯絡，相信劇協收到藝發局的信函。他又指，每當外界或持分者提出疑問或質詢，藝發局都會經行之有效的機制處理，今次的決定就經過藝術局的「藝術支援委員會」深入討論，再交由大會表決，並非草率或突然。

吳傑莊：去年頒獎禮和傳統會邀的嘉賓有少許不同 出現「擦邊球」情況

曾任藝發局委員的選委界立法會議員吳傑莊指，傳統來說，頒獎禮會邀請行業資深藝術家，或藝發局成員，或政府官員作頒獎嘉賓，去年有少許不同，「會否因這原因令擦邊球情況出現，令公帑資助了與政府發展方向有出入，而作出決定，我相信已有充分討論。」

狄志遠：藝發局無預警下停撥款 屬粗暴的行政行為

新思維立法會議員狄志遠批評，這次藝發局在無預警之下，在突然情況下，是一個粗暴的行政行為、停止撥款，「很明顯這次事件是多了一條很深色的紅線，這條深色的紅線，對我們藝術發展和文化活動有長遠影響。」他認為，若如坊間所說，是因某些嘉賓涉及政治敏感性，「這就是政治審查，是不能接受。」他指會去信文體旅局及藝發局，要求他們清楚解釋。

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責任編輯：區綽彥