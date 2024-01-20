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家居衛生｜電視機變蟻巢　逾千螞蟻入侵屏幕亂爬　屋主拆機見驚人一幕

食用安全 15:33 2024/01/20

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電視機驚變蟻巢！有本港網民發帖求助，指近日電視機螢幕裡突然湧現「螞蟻大軍」，單是一個角落已數以千計，拆機後更看見驚人畫面，最終只能無奈將電視機丟棄。過往台灣也曾發生類似事件，有專家估計與天氣有關。

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該網民日前在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，指家中的電視機突然出現大量螞蟻，從照片可見，螢幕右下方出現一片黑色畫面及黑色點點，細看是密密麻麻的螞蟻，角落位置猶如蟻巢，完全被螞蟻佔據，情況驚人。他在帖文發問道：「核突慎入，屋企部電視突然之間入咗好多蟻，想問吓要點樣解決？」

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帖文引起網民關注，並為此感到驚訝，「你部電視入面有咩食」、「睇到頭皮發麻」，更有人笑言似電腦的螢幕保護裝置，他們建議事主用蟻粉及殺蟲水處理。有人估計最近天氣較寒冷，螞蟻有機會為取暖而進入電視機，又指自己也有類似經驗，「我聖誕節最凍嗰幾日去咗旅行，返到屋企都見到個暖水壺樽口位超多蟻，嚇死！」

事主後來補充表示，推斷螞蟻已經住在電視機很久，直至當晚他們移開電視機後才發現有螞蟻，家人回家立即拆開電視機，發現機內堆積大量蟻屍，「嘗試咗大家所講嘅方法，發現啲蟻都係走唔到出嚟，所以懷疑係啲蟻入咗去但唔識出返嚟。」他指，雖然目前已清理好螢幕的螞蟻屍體，由於內部零件仍有不少螞蟻，所以打算棄置並購入新電視機。

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天氣凍或引蟻入機取暖

過去台灣也有網民遇過類似情況，有網民指在家中看電視劇集期間，突然發現女演員的臉上出現一大片黑色，始知有螞蟻大軍「入侵」電視機。當時有維修師傅解釋，若然電視機曾經拆開維修，就有機會讓螺絲鬆掉，讓螞蟻得以進入液間及背光板之間的位置。他估計螞蟻之所以進入電視機，可能與氣候變冷想取暖有關，但此情況發生的機率相當低。

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螞蟻入屋3大原因

滅蟲專家任永強早前接受《晴報》訪問時指出，一般而言螞蟻入侵家居原因都與天氣和衛生問題有關，如要根治問題，首要是找出螞蟻源頭或出現原因。

  • 1.天氣焗熱：當天氣又焗又熱，螞蟻便會走到陰涼角落生活，如村屋或低層住所都屬「高危」地區。
  • 2.大雨：每逢下雨期間，居住在野外的螞蟻都會離巢入屋遮風避雨。
  • 3.甜味：螞蟻喜歡甜味、討厭酸味，如家中殘留食物殘渣或餅碎，亦會吸引螞蟻入侵家居。

任永強提醒，保持家居清潔衛生才是長久防治昆蟲的方法，尤其在進食後，要清走遺留在地上的食物殘渣。另外，食物應放進密實袋或真空玻璃瓶，緊密封口才可杜絕螞蟻。

2個簡單方法驅蟻

任永強指使用殺蟲水或藥餌殺滅螞蟻時要留意成分，本港出售的所有除害劑均須在本地註冊，避免購買未有在香港註冊或來歷不明的藥餌。他又建議選購滅蟲產品時，注意該商品有否除害劑註冊編號，相關名單可瀏覽漁護署網頁查閱。至於滅蟻是否先要找出「蟻后」，任永強指一般情況其實難以找到蟻后，因為不一定在屋內。

任永強建議，可依據螞蟻愛甜、討厭酸味的特性，嘗試以下兩個簡單方法驅蟻：

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拆解10種DIY滅蟻法成效

至於「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗Henry就曾對10種常見滅蟻法逐一拆解：

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