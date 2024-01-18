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【司長外訪】增強股市流動性和競爭力　陳茂波：未來數月有結果

政治 16:08 2024/01/18

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財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。（政府新聞網圖片）

港府去年8月底宣布成立促進股票市場流動性專責小組，正在瑞士達沃斯的財政司司長陳茂波表示，小組就如何降低交易成本、如何吸引更多國際企業到港上市等提出建議，港府正為此努力，未來幾個月內有結果。（ The results will be seen in the coming months.）

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陳茂波昨日（達沃斯時間1月17日）在一個午餐會發表主題演講，他表示，金融服務和科技創新是推動經濟發展的主要引擎，提及本港金融服務業的相關政策，希望吸引新市場，尤其是中東和東盟國家的企業來港上市。又提及港府對發展虛擬資產行業的態度和措施，發展創新科技及招商引才的成果。

陳茂波昨日亦與出席世界經濟論壇年會的多國政商界領袖會面，包括多個來自中東、中亞等地區國家的財金官員，陳茂波表示，歡迎他們利用香港高效穩健的金融市場，助力企業和項目的發展、推展和籌融資，在互利共贏的合作之中一同實現更好的發展。

陳茂波和丘應樺也與意大利經濟和財政部部長Giancarlo Giorgetti及秘魯中央儲備銀行行長Julio Velarde Flores會面，就當前環球金融環境、地緣政治局勢及綠色轉型等議題進行交流。

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記者：戴朗希

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