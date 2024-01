【司長外訪】增強股市流動性和競爭力　陳茂波：未來數月有結果

▲ 財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。(政府新聞網圖片)

港府去年8月底宣布成立促進股票市場流動性專責小組,正在瑞士達沃斯的財政司司長陳茂波表示,小組就如何降低交易成本、如何吸引更多國際企業到港上市等提出建議,港府正為此努力,未來幾個月內有結果。( The results will be seen in the coming months.)

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳茂波昨日(達沃斯時間1月17日)在一個午餐會發表主題演講,他表示,金融服務和科技創新是推動經濟發展的主要引擎,提及本港金融服務業的相關政策,希望吸引新市場,尤其是中東和東盟國家的企業來港上市。又提及港府對發展虛擬資產行業的態度和措施,發展創新科技及招商引才的成果。

陳茂波昨日亦與出席世界經濟論壇年會的多國政商界領袖會面,包括多個來自中東、中亞等地區國家的財金官員,陳茂波表示,歡迎他們利用香港高效穩健的金融市場,助力企業和項目的發展、推展和籌融資,在互利共贏的合作之中一同實現更好的發展。

陳茂波和丘應樺也與意大利經濟和財政部部長Giancarlo Giorgetti及秘魯中央儲備銀行行長Julio Velarde Flores會面,就當前環球金融環境、地緣政治局勢及綠色轉型等議題進行交流。

記者:戴朗希