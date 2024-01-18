  • 22°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子旅行｜人妻欲帶3歲兒遊日本　丈夫列4點反對網民同鬧爆

育兒資訊 18:09 2024/01/18

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

台灣一名母親想仿傚KOL帶兒子到國外影相打卡。

為人父母，當然希望與孩子們創造難忘的回憶。台灣一名母親想與幼子同遊日本體驗人生，但遭到丈夫強烈反對，為此懊惱不已，她在網上發文求助，亦惹來網民圍插。

最新影片推介︰

童學園
小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

該名母親於網上論壇「Dcard」以「#詢問 老公不願意帶三歲兒子出國」為題發文。她提到與丈夫計劃2月時到日本旅行，更想把3歲的兒子也帶上，

我覺得讓他多接觸不同的事物，對他一定只有好沒有壞。

加上她看到台灣網紅陳彥婷Tiffany早前也帶其2歲的孩子出遊，分享了不少照片，令樓主也心癢難耐想仿傚留倩影。

不過，丈夫卻堅持反對帶兒子出遊，並解釋4個原因。首先，丈夫希望夫婦二人好好玩樂一番，不想旅行時也要顧及照顧孩子；第二，他認為兒子年紀小，不會留有旅行記憶；第三，孩子在公眾場合容易哭鬧，情況會十分尷尬；第四，他擔心孩子會出現水土不服或無法預計的情況，難以處理。總體而言，丈夫認為帶孩子出遊是浪費金錢的事情，夫婦兩人為此爭持不下，未能達成共識。

樓主的煩惱引來近千個留言，不少人也同意其丈夫的顧慮及觀點，「如果他很容易吵鬧好像真的不適合帶出去，很影響其他旅客。」、「我自己也是覺得蠻浪費錢的...小時候我媽說帶我去過哪裡哪裡我真的不記得」。

此外，也有人指出樓主太美化網上世界的分享，「你看到的都是網紅們呈現出美好的一面」、「你就只是因為看到網美帶小孩出國很可愛，你就也想做一樣的事，請問你有想到後果嗎？日本自由行非常吃腳力欸，小孩走不動是你背還是老公背？累到哭是你哄還是老公哄？」。

最終樓主決定依從丈夫的意見，「二人行」到日本玩樂。不過，她爭取到一家三口在台灣短途旅行，更祈望將來總有一天可以償願帶兒子到日本旅遊。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

相關文章

意外墮地︱4歲童巴士站墮地沒傷1.5小時後突吐血急開腦　母：恐要做第2次手術
今日 11:02
意外墮地︱4歲童巴士站墮地沒傷1.5小時後突吐血急開腦　母：恐要做第2次手術
正能量丨前護士棄雷曼經紀高薪厚職　蔡懿慧與社工犬撫慰青少年心
今日 14:58
正能量丨前護士棄雷曼經紀高薪厚職　蔡懿慧與社工犬撫慰青少年心
考試噩夢︱人到中年不停發「考試噩夢」 醫生媽媽：深刻在骨髓中的焦慮感
今日 15:27
考試噩夢︱人到中年不停發「考試噩夢」 醫生媽媽：深刻在骨髓中的焦慮感

你可能感興趣

意外墮地︱4歲童巴士站墮地沒傷1.5小時後突吐血急開腦　母：恐要做第2次手術
今日 11:02
意外墮地︱4歲童巴士站墮地沒傷1.5小時後突吐血急開腦　母：恐要做第2次手術
正能量丨前護士棄雷曼經紀高薪厚職　蔡懿慧與社工犬撫慰青少年心
今日 14:58
正能量丨前護士棄雷曼經紀高薪厚職　蔡懿慧與社工犬撫慰青少年心
考試噩夢︱人到中年不停發「考試噩夢」 醫生媽媽：深刻在骨髓中的焦慮感
今日 15:27
考試噩夢︱人到中年不停發「考試噩夢」 醫生媽媽：深刻在骨髓中的焦慮感
家庭教育 兒童健康 爸媽心聲 網紅 玩樂 KOL

最高瀏覽

美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文