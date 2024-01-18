親子旅行｜人妻欲帶3歲兒遊日本　丈夫列4點反對網民同鬧爆

▲ 台灣一名母親想仿傚KOL帶兒子到國外影相打卡。

為人父母，當然希望與孩子們創造難忘的回憶。台灣一名母親想與幼子同遊日本體驗人生，但遭到丈夫強烈反對，為此懊惱不已，她在網上發文求助，亦惹來網民圍插。

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該名母親於網上論壇「Dcard」以「#詢問 老公不願意帶三歲兒子出國」為題發文。她提到與丈夫計劃2月時到日本旅行，更想把3歲的兒子也帶上，

我覺得讓他多接觸不同的事物，對他一定只有好沒有壞。

加上她看到台灣網紅陳彥婷Tiffany早前也帶其2歲的孩子出遊，分享了不少照片，令樓主也心癢難耐想仿傚留倩影。

不過，丈夫卻堅持反對帶兒子出遊，並解釋4個原因。首先，丈夫希望夫婦二人好好玩樂一番，不想旅行時也要顧及照顧孩子；第二，他認為兒子年紀小，不會留有旅行記憶；第三，孩子在公眾場合容易哭鬧，情況會十分尷尬；第四，他擔心孩子會出現水土不服或無法預計的情況，難以處理。總體而言，丈夫認為帶孩子出遊是浪費金錢的事情，夫婦兩人為此爭持不下，未能達成共識。

樓主的煩惱引來近千個留言，不少人也同意其丈夫的顧慮及觀點，「如果他很容易吵鬧好像真的不適合帶出去，很影響其他旅客。」、「我自己也是覺得蠻浪費錢的...小時候我媽說帶我去過哪裡哪裡我真的不記得」。

此外，也有人指出樓主太美化網上世界的分享，「你看到的都是網紅們呈現出美好的一面」、「你就只是因為看到網美帶小孩出國很可愛，你就也想做一樣的事，請問你有想到後果嗎？日本自由行非常吃腳力欸，小孩走不動是你背還是老公背？累到哭是你哄還是老公哄？」。

最終樓主決定依從丈夫的意見，「二人行」到日本玩樂。不過，她爭取到一家三口在台灣短途旅行，更祈望將來總有一天可以償願帶兒子到日本旅遊。

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責任編輯︰王明芳