高海寧開心奪「最佳女配角」獲大眾肯定　透露工作商演不絕過「肥年」

▲ 高Ling開心得到大家認同。

高海寧（高Ling）今日（18日）出席健康產品品牌活動，早前她在頒獎典禮奪得「最佳女配角」獎，問到心情是否平復，她接受TOPick訪問說：「我一直也是抱着平常心面對這個獎項，我未上台前完全不緊張，上台後腦海一片空白，不過奪獎後心情很快平復，因為這些年來任何工作也很努力做，所以能夠獲獎是一個鼓勵，之後的工作，一樣會全力以赴。」

萬千星輝頒獎典禮2023丨「女配」高海寧堅持用作品說話 高Ling：一直都唔覺自己係花瓶

開心獲得認同

談到她在台上感謝婆婆，高Ling指對方得悉其奪獎也相當高興：「她看回片段，也感動流淚。（她有沒有說甚麼？）她最關心我健康，是否睡得好、吃得飽，希望我努力工作，也要注意身體。」

她續說：「有網友找回我在幾年前一個綜藝節目，當時我說希望能夠在台上感謝婆婆，現在我真的願望成真，非常感動。現在看見大家也很替我開心，十分感恩。（終於有個交代？）當然，入行以來無論我多麼努力工作，大家也會將焦點放在其他角度，現在終於得到大家認可，感受到眾望所歸的感覺，感覺好實在。」

▲ 高Ling指自己會繼續努力工作。（陳慧安 攝）

工作不絕

在《新聞女王》演「Cathy」而人氣急升的她，商演機會不絕：「現在也是內地香港兩邊走，之後也有不少內地工作。（身價上升？）交給公司話事。」

高Ling指近日工作忙碌，也未有安排任何慶祝活動：「那天我朋友在澳門，所以就幫我慶祝，有很多朋友也問我何時可約食飯，我都說要下個月才有時間，現在努力工作賺錢先。」

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記者:陳曉柔

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