靚媽精明眼丨日本《LDK》2024年最新嬰兒紙尿片測試　第1名吸濕量多防滲漏出疹

▲ 日本《LDK》實測11款嬰兒紙尿片，第1名吸濕量多防滲漏出疹。

紙尿片長時間接觸嬰幼兒幼嫩的肌膚，父母應細心挑選。日本雜誌《LDK》最近實測11款嬰兒紙尿片、紙尿褲，比較防漏能力、防疹表現、使用感和性價比，再綜合各項評分，整理出最強紙尿片排名。

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評分標準

《LDK》搜羅了市面11款常見紙尿片，當中包括Moony、Pampers等品牌，並進行4項測試，全面比較紙尿片的表現。

1.防漏能力

將人工尿液倒入紙尿片，計算和比較每款紙尿片的最大吸收量。

2.防疹表現

皮膚長期接觸尿液容易出疹，實測將人工尿液倒入紙尿片，觀察回滲的情況，評估是否容易導致嬰兒出疹。

3.使用感

檢查紙尿片的設計是否方便更換，質地是否夠厚，以及膠帶的黏合強度。

4.性價比

根據每款紙尿片的網購價格評估性價比。

11款紙尿片測試結果

《LDK》綜合4項測試的結果和評分，整理出11款紙尿片排名，點擊下圖查看詳細資料（由高至低排名）：

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在本次測試中，「Moony超透氣紙尿片細碼70片」被評為「Besy Buy」最值得購買的產品。《LDK》指這款紙尿片的吸水力強、吸濕量多，不必擔心滲漏，且質地光滑，不易引起皮疹。

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責任編輯：沈佩珊