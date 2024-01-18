靚媽精明眼丨日本《LDK》2024年最新嬰兒紙尿片測試 第1名吸濕量多防滲漏出疹
紙尿片長時間接觸嬰幼兒幼嫩的肌膚，父母應細心挑選。日本雜誌《LDK》最近實測11款嬰兒紙尿片、紙尿褲，比較防漏能力、防疹表現、使用感和性價比，再綜合各項評分，整理出最強紙尿片排名。
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評分標準
《LDK》搜羅了市面11款常見紙尿片，當中包括Moony、Pampers等品牌，並進行4項測試，全面比較紙尿片的表現。
1.防漏能力
將人工尿液倒入紙尿片，計算和比較每款紙尿片的最大吸收量。
2.防疹表現
皮膚長期接觸尿液容易出疹，實測將人工尿液倒入紙尿片，觀察回滲的情況，評估是否容易導致嬰兒出疹。
3.使用感
檢查紙尿片的設計是否方便更換，質地是否夠厚，以及膠帶的黏合強度。
4.性價比
根據每款紙尿片的網購價格評估性價比。
11款紙尿片測試結果
《LDK》綜合4項測試的結果和評分，整理出11款紙尿片排名，點擊下圖查看詳細資料（由高至低排名）：
在本次測試中，「Moony超透氣紙尿片細碼70片」被評為「Besy Buy」最值得購買的產品。《LDK》指這款紙尿片的吸水力強、吸濕量多，不必擔心滲漏，且質地光滑，不易引起皮疹。
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責任編輯：沈佩珊