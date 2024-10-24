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靚媽精明眼｜日本《LDK》2024年最新嬰兒紙尿片測試　第1名吸濕量多防滲漏出疹

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本《LDK》實測11款嬰兒紙尿片，第1名吸濕量多防滲漏出疹。

【尿片比較/紙尿片】紙尿片長時間接觸嬰幼兒幼嫩的肌膚，父母應細心挑選。日本雜誌《LDK》最近比較11款嬰兒紙尿片、紙尿褲，實測防漏能力、防疹表現、使用感和性價比，再綜合各項評分，整理出最強紙尿片排名。

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尿片比較｜評分標準

《LDK》搜羅了市面11款常見紙尿片，當中包括Moony、Pampers等品牌，並進行4項測試，全面比較紙尿片的表現。

1.防漏能力

將人工尿液倒入紙尿片，計算和比較每款紙尿片的最大吸收量。

2.防疹表現

皮膚長期接觸尿液容易出疹，實測將人工尿液倒入紙尿片，觀察回滲的情況，評估是否容易導致嬰兒出疹。

3.使用感

檢查紙尿片的設計是否方便更換，質地是否夠厚，以及膠帶的黏合強度。

4.性價比

根據每款紙尿片的網購價格評估性價比。

尿片比較｜11款紙尿片測試結果

《LDK》綜合4項測試的結果和評分，整理出11款紙尿片排名，點擊下圖查看詳細資料（由高至低排名）：

點擊圖片放大
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尿片比較｜《LDK》評測冠軍紙尿片

在本次測試中，「Moony超透氣紙尿片細碼70片」被評為「Besy Buy」最值得購買的產品。《LDK》指這款紙尿片的吸水力強、吸濕量多，不必擔心滲漏，且質地光滑，不易引起皮疹。

同場加映｜《LDK》評測嬰兒潤膚霜

天氣轉涼，嬰幼兒的皮膚容易乾燥缺水，市面上的潤膚產品琳琅滿目，家長應如何挑選？日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜，比較保濕力、成分和使用感，並根據綜合評分整理出推薦排名。

靚媽精明眼︱日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜　第1名保濕力強不含刺激成分

以下為10款嬰兒潤膚霜的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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同場加映｜《LDK》測試5款BB車

市面上有林林總總的BB車，新手爸媽挑選時，既想方便攜帶，又想兼具功能性，難免感到無從入手。日本雜誌《LDK》測試5款BB車，比較易攜性、駕駛性能和功能性，並根據綜合評分整理出排名。

靚媽精明眼｜日本《LDK》測試5款BB車　第1名方便攜帶1個動作即可開關

以下為5款B型嬰兒車測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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