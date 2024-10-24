靚媽精明眼｜日本《LDK》2024年最新嬰兒紙尿片測試 第1名吸濕量多防滲漏出疹
撰文： 沈佩珊
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【尿片比較/紙尿片】紙尿片長時間接觸嬰幼兒幼嫩的肌膚，父母應細心挑選。日本雜誌《LDK》最近比較11款嬰兒紙尿片、紙尿褲，實測防漏能力、防疹表現、使用感和性價比，再綜合各項評分，整理出最強紙尿片排名。
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尿片比較｜評分標準
《LDK》搜羅了市面11款常見紙尿片，當中包括Moony、Pampers等品牌，並進行4項測試，全面比較紙尿片的表現。
1.防漏能力
將人工尿液倒入紙尿片，計算和比較每款紙尿片的最大吸收量。
2.防疹表現
皮膚長期接觸尿液容易出疹，實測將人工尿液倒入紙尿片，觀察回滲的情況，評估是否容易導致嬰兒出疹。
3.使用感
檢查紙尿片的設計是否方便更換，質地是否夠厚，以及膠帶的黏合強度。
4.性價比
根據每款紙尿片的網購價格評估性價比。
尿片比較｜11款紙尿片測試結果
《LDK》綜合4項測試的結果和評分，整理出11款紙尿片排名，點擊下圖查看詳細資料（由高至低排名）：
尿片比較｜《LDK》評測冠軍紙尿片
在本次測試中，「Moony超透氣紙尿片細碼70片」被評為「Besy Buy」最值得購買的產品。《LDK》指這款紙尿片的吸水力強、吸濕量多，不必擔心滲漏，且質地光滑，不易引起皮疹。
同場加映｜《LDK》評測嬰兒潤膚霜
天氣轉涼，嬰幼兒的皮膚容易乾燥缺水，市面上的潤膚產品琳琅滿目，家長應如何挑選？日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜，比較保濕力、成分和使用感，並根據綜合評分整理出推薦排名。
靚媽精明眼︱日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜 第1名保濕力強不含刺激成分
以下為10款嬰兒潤膚霜的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：
同場加映｜《LDK》測試5款BB車
市面上有林林總總的BB車，新手爸媽挑選時，既想方便攜帶，又想兼具功能性，難免感到無從入手。日本雜誌《LDK》測試5款BB車，比較易攜性、駕駛性能和功能性，並根據綜合評分整理出排名。
靚媽精明眼｜日本《LDK》測試5款BB車 第1名方便攜帶1個動作即可開關
以下為5款B型嬰兒車測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：
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