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【失業率】本港失業率維持2.9%　大多數行業失業率下跌或不變

社會 17:06 2024/01/18

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本港失業率維持2.9%。（資料圖片）

政府統計處今（18日）公布最新勞動人口統計數字，指去年10至12月的失業率為2.9%，逾10.5萬人失業，與去年9至11月數字相同；就業不足率在上述2段期間亦維持於1%。

據政府統計數字，失業人數（不經季節性調整）由去年9至11月的112,400人，跌至去年10至12月的105,700人，減少約6,700人；就業不足人數方面，去年10至12月的數字為37,000人，與去年9至11月的36,600人大致相若。

至於總就業人數跌幅收窄，由去年9至11月的370,8100人，跌至去年10至12月的370,6800人，少1,900人；勞動人口則進一步下跌，由382,1100人下跌至381,2500人，減少約8,600人。

政府表示，各個行業的失業率維持在低水平，大多數行業的失業率下跌或保持不變；各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

勞工處在去年10至12月期間，平均每月錄得85,700個來自私營機構的空缺，按年下跌15.4%，較去年9至11月下跌6.4%。勞工及福利局局長孫玉菡認為，勞工市場短期內應會維持緊絀，雖然不利的外圍環境或會帶來負面影響，但預料旅遊業及私人消費進一步復蘇，會繼續支持勞工需求。

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責任編輯：梁凱婷

 

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