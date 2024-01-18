龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位

▲ 龍年要催旺文昌位，就要留意師傅分享的秘笈！

2月4日立春，正式踏入龍年，港媽最關心子女學業，究竟龍年文昌位的位置在哪裡，可以放什麼風水擺設增強學習方面的運勢呢？很多適齡學童需要升小或者升中，當中穿什麼顏色的衣服，較有利面試呢？有見及此，TOPick就找來玄學家羅比師傅為大家解答，而主播Kiwi還借出單位給師傅實地勘察！

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育有1子1女的主播Kiwi，大女將升讀小學，細仔升讀幼稚園N班，一對仔女都要面對升學問題，Kiwi非常緊張他們能否升讀心儀的學校。羅比師傳就去到她位於沙田的住所實地勘察，他指今年的文昌位位於西北方，在乾宮，而有兩個方法找到家中的西北位，第一個方法是在家中中心點量度西北方，另外一個是在書房裡面找西北方。

▲ 羅比師傅到樓下平台視察環境。林綺紅攝

羅比師傳指找到西北方後，可以放置以下物品催旺文昌位:

1.4支水種植物，包括富貴竹、觀音竹

2.4支木毛筆

3.文昌塔

羅比師傳解釋:「催旺文昌位，又叫催旺文曲星，文曲星本身是屬木，我們一般用水或用木去催旺，我們可以用水加木的風水組合，例如水種植物，包括富貴竹、觀音竹，可以種4支富貴竹或觀音竹放在西北邊，另外，可以放屬木的東西，包括4支木毛筆，掛起4支木毛筆在你的西北邊，例如掛在牆上，除了放4支木毛筆外，亦可以嘗試放一個文昌塔，但它有需要有一定的高度，最好是小朋友觸手可及的地方，不能放得太低，因為放得太低就不是塔了，可以放一些飾物托起文昌塔又或者放在書房的西北方較高的位置。」

▲ Kiwi一對仔女都要面對升學問題，今次請來師傅睇睇文昌位！林綺紅攝

選對顏色戰衣有利面試

主播Kiwi的大女快將要面試準備升小，問到羅比師傅應該穿什麼顏色的「戰衣」？羅比師傅解釋，面試情況分兩層面，第一個層面是風水都是以催旺文曲星為主，依然是可以以水及木去催旺，水方面可以用黑色、深藍色、藍色，都是屬於水的顏色，加強文曲星力量，另外綠色及淺藍色屬於木都可以。

不過，貼心的羅比師傅就指女孩子穿深色衣服好像不太襯，他提出另一個方法，

可以用小朋友的八字去看，在八字學來說，亦都有一個關於文昌的神煞，另外一個比較簡單的方法，就是看小朋友出生的天干屬於什麼。

羅比師傅指，如果小朋友是甲木日柱，就當他是屬木，文昌貴人在在巳，則可以用紅，粉紅或紫色催旺。另一種方法是以催旺印星為主，因為印星主學習，所收也可以用水生木日柱，可以用黑色，深藍色。

各位未必知道文昌貴人怎樣找，師傅就借用以下的表格去講解，

出生日干 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 文昌貴人 巳 午 申 酉 申 酉 亥 子 寅 卯

羅比師傅說:「八字命帶文昌貴人的人，氣質雅秀，舉止溫文，好學新知，具上進心。以出生日之天干計算，即甲日見巳、乙日見午、丙日見申、丁日見酉、戊日見申、己日見酉、庚日見亥、辛日見子、壬日見寅、癸日見卯，均為文昌貴人。」

羅比師傅補充說:「有些面試，可能需要才藝表演或自我介紹，師傅指這個關於食傷，它是天干生出來，就是木生火，火有什麼顏色呢，火包括有紅色、粉紅色、紫色，這些顏色就適合女孩子穿著。」

最後主播Kiwi就問到在西北方做功課能否更聰明有利？羅比師傅就指，一般來說會比較好，「你西北方都有窗、有太陽曬入屋，風水角度說都有利，但另一個層面來說，西邊可能有些西斜，小朋友做功課可能比較熱及曬，可能對眼睛不太好，我看過這個單位後，還有一個替代方案可以補助一下，在飯枱上可以放相關的風水物如富貴竹、毛筆及文昌塔，這邊今年行一白星，它在相關配合之外，都可以作為文昌的組合。」

羅比師傅小資料:

香港大學佛學碩士

香港理工大學中國文學碩士畢業

台灣風水命理研究中心畢業

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記者:陳麗薇、李惠儀