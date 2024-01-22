用影像說故事　HKDI高級文憑畢業生衝出香港　成荷里活電影特效師

近年賣座的國際及香港電影，除了演員精湛的演技和引人入勝的劇本題材，頂尖的特技效果更能吸引觀眾眼球，讓電影故事更能觸動人心。HKDI高級文憑畢業生何浚峰Willis， 自小喜歡攝影，偏好用影像說故事，表達自己的感受和想法，因此中學畢業後決定入讀電影電視及攝影高級文憑，學習相關專業技巧，現於全球知名影視串流平台Netflix旗下的加拿大製作公司ScanlineVFX擔任特效師，最近更有份參與美國超級英雄電影《水行俠與失落王國》的特效製作，踏上更大的發展舞台。

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何浚峰Willis

HKDI電影電視及攝影高級文憑畢業生

Netflix旗下後期製作公司ScanlineVFX視覺特效師



• 專門處理物理模擬相關的特效製作，例如爆炸場景、流體動態、魔法等

• 曾參與電影《水行俠與失落王國》、《梅艷芳》、《拆彈專家2》、Netflix《反叛之月》、Tyson Yoshi執導之MV《That Guy》等特效製作



受阿凡達電影啟發 修讀電影製作



Willis自小喜歡攝影，小時候最愛看阿凡達，電影以特效創造出另一個世界，令Willis驚嘆之餘，亦令他立下目標，期望自己能參與荷里活影片製作。他表示：「於HKDI修讀高級文憑期間，學習到不同影視製作崗位的實際操作，例如攝影原理、鏡頭運用技巧及場景燈光等，但我對特效製作最感興趣。製作特效時常要將2D影像轉化成3D立體效果，不少同學都覺得較難掌握，但我會為創造出高質素的3D特效而更有成功感。」Willis指HKDI的教學及設施緊貼業界水準，甚至會教授較本港後期製作公司更新的技術，同學無需額外進修亦能掌握新科技應用。



除了在課堂上學習專業知識，院校亦會定期安排工作實習、業界交流、企業參觀及業界研討會等各類學習活動，讓同學能實踐所學並累積實戰經驗；同學亦有機會到內地及海外進行技術交流，擴展專業網絡。Willis在學時亦曾參與於巴西舉辦的拍攝比賽︰「當時有機會與世界各地不同的選手及團隊合作，是一個擴闊國際視野的機會，與各地的專家作文化及技術交流，亦為現時事業發展開拓更多機遇。」



疫情反成轉戰海外發展契機 加入加拿大國際團隊



高級文憑畢業後，Willis隨即投身本地後期製作行業，最令他難忘的是曾參與人氣歌手Tyson Yoshi執導的MV《That Guy》的後期特效製作，MV更於歐洲、日本及新加坡影展中連奪5獎。「最初知道Tyson Yoshi想製作一條全特效的MV時非常興奮，但製作時間非常趕急，我當時帶領12人的團隊負責後期製作，幸好遇到一班可靠且有經驗的隊友，前期準備時亦已與拍攝團隊緊密溝通，互相調整以便追趕進度，最終出來的作品大家都感到滿意。」



Willis現於加拿大ScanlineVFX擔任特效師，專門負責關於物理模擬方面的後製部份，例如爆炸場景、流體的動態及魔法等，到加拿大發展前，Willis其實已參與過香港電影《拆彈專家2》、《怒火》、《梅艷芳》等賣座電影製作。「我最近參與了《水行俠與失落王國》及《Rebel Moon—第1部：火之女》的製作，主要負責爆炸、流水等場景特效。早兩年因疫情關係，電影行業亦受影響，於是我主動寄CV到外國公司尋求更多機會。北美地區是荷里活電影後期製作的重鎮，我很幸運收到ScanlineVFX的取錄通知，讓我能加入國際知名的團隊。」



Willis笑言入職初時充滿驚喜，身邊不少同事擁有十多年經驗，更發現原來小時候看電影時的震撼場景，就是出自他們的手筆。Willis亦分享國際電影與港產片的分別，「在工作內容上其實分別不大，不過製作團隊人數及規模則有所不同，在一間有過千人的國際後期製作公司工作，每個職位的分工都非常仔細，例如我們每人都集中處理指定鏡頭，而每個鏡頭都會跟不同的人士合作，需要很多溝通，之前在HKDI讀書期間都有學習語文及傳意技巧，這對我現時的工作有很大幫助。」



持續進修 為更高目標做準備



視覺特效製作發展一日千里，Willis雖然已有機會參與荷里活大製作，但他並沒有停下腳步。「特效技術日新月異，沒有滿師的一天。加上現時除了電影，有不少手機影片、沉浸式體驗等都需要不同程度的特效，行業發展有無限可能性。」Willis寄語DSE同學，只要有堅定的信念，為興趣而努力，一樣也可以像他實現夢想。

IVE商業學科 多元學習經歷 提升學生專業實力



IVE/HKDI/ICI的高級文憑課程著重為同學提供多元學習體驗。IVE商業學科引領學生走出課堂，擴闊視野，應用所學，為同學安排多元化的學習體驗活動，包括內地及海外交流、業界比賽及專業研討會等，助同學提升專業水平，擴展專業網絡之餘，亦加強創新思維及社會觸覺。

▲ 於「香港會計師公會商業個案比賽2023」，IVE會計高級文憑同學靈活運用所學到的商業知識，成功於181個大學及大專隊伍中脫穎而出，包攬比賽八個項目中的6個獎項。

IVE商業學科亦與200多間工商及公營機構合作，包括安盛金融有限公司、中國銀行(香港)有限公司、國泰航空公司等，為商業學科學生提供實習機會，汲取實戰經驗，並將課程上所學的知識應用到真實的職場環境，從而提升學生的團隊精神、解難能力等軟技巧，不少高級文憑學生畢業後亦獲實習僱主聘用，開啟事業。



（特約）