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【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾講述簡選文章準則　要求寫手偏黃及不要親中文章

社會 17:03 2024/01/18

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黎智英及張劍虹受審，現場戒備森嚴。(朱永倫攝)

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（18日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供。張供稱，就挑選翻譯評論文章的準則而言，黎曾於群組內開宗明義講述挑選「寫手」的準則是要「偏黃」，亦不要「Pro-China（親中）」的文章。

聆訊今踏入第12天，首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供。張供稱，《蘋果日報》英文版於2020年5月引入，被告黎智英先成立一個名為「English News」的WhatsApp群組，並加入陳沛敏、羅偉光、張志偉、馮偉光，以及蔣美紅等《蘋果日報》高層。

張續指，黎隨後在群組內開宗明義地表示現時十分需要成立英文版，吩咐高層盡快成立，黎又解釋，支持香港的外國讀者透過訂閱《蘋果日報》英文版，對《蘋果日報》有很大幫助。黎亦特別提及創辦英文版的目的是為了走向美國讀者，成為《蘋果日報》與美國政治的槓桿。

控方又指出，部分《蘋果日報》的中文評論文章會翻譯成英文文章，問及當中的準則是甚麼。張指，黎曾於群組內開宗明義講述挑選「寫手」的準則是要「偏黃」，亦不要「Pro China（親中）」的文章。

張續指，《蘋果日報》高層則按黎的指示簡選文章，亦確認所翻譯的文章是與抗爭、逆權及制裁相關。張另確認相關翻譯文章是由主筆馮偉光按黎定下的框架簡選出來。

張又指，黎於202年7月9日開始參與訪談節目「Live Chat With Jimmy」，目的是希望在《港區國安法》生效後，透過與一些外國學者、政客及官員的訪談，藉此造成輿論。在訪談中，黎會與嘉賓講述香港局勢情況，特別是《港區國安法》，香港被打擊的情況，當中對法治、金融中心的影響，希望外國可以援助香港。

張又指，自己未有親身參與節目，節目嘉賓是由黎的助手Mark Simon及黎處理，並未有經《蘋果日報》同事。前動新聞總監張志偉則負責將節目放上平台。

聆訊明（19日）天續。

記者：梁錦麟

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