綠葉媽媽︱葉凱茵12歲仔留學紐西蘭追足球夢　「秘書王」創業身教兒子：我們一起奮鬥

▲ 「TVB秘書王」葉凱茵送兒子留學紐西蘭，發掘了其足球天份，並決定向足球員的夢想進發。近日她創業身教兒子一同為目標奮鬥。

TVB綠葉「秘書王」葉凱茵（Fanny）近年改變戲路，演活了多個媽媽角色，轉型成為「媽媽王」。葉凱茵除了演戲之外，為了養家還頻頻登台，最近她為鼓勵身在紐西蘭讀書的兒子向足球夢進發，自己再創業搞時裝網店，與兒子一同奮鬥，並身教他可以多思考不同路向，「即使媽媽活到這個年紀，仍可以尋求新發展。」

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現年46歲的葉凱茵與眼鏡商人丈夫郭家樑育有一子郭皓琛（Orson），凱茵為人母親多年，亦經歷過流產喪子之痛，對揣摩媽媽角色有更深感受，近年演活了不少充滿內心戲的媽媽角色，包括《金宵大廈》的徐太、《智能愛人》的虎媽等。

▲ 葉凱茵與眼鏡商人丈夫郭家樑育有一子郭皓琛。（受訪者提供相片）

紐西蘭學習多元化 每朝踢波

凱茵早已決定不再冒險生仔，會集中精神好好照顧Orson。為了兒子的將來著想，曾形容自己是「緊張媽媽」的她，於2020年安排兒子往紐西蘭讀書，因在當地有爺爺嫲嫲照顧，生活環境亦舒適。去到當地後，Orson更發掘出足球專長，很享受在大草地踢波，更成功加入校隊發展。密密踢波的Orson最近長高了許多，12歲已高過媽媽，有型有款。凱茵感恩兒子的留學生活安好：

他在紐西蘭的讀書生活都好適應，那邊的學習比較多元化，而且壓力不大，兒子與同學相處都很融洽，認識了好多新朋友。他除了跟校隊訓練外，每朝更會約同學返學校踢波，放學返到屋企自己又會踢。

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一家三口雖分隔兩地，但依然一條心。凱茵在新一年給自己和兒子一個新目標，希望兩母子都能開拓新路向，尤其兒子發展空間大，可以為自己計劃更多，「我和丈夫給他很大自由度，讓他慢慢思考，始終他年紀尚小。」

▲ 葉凱茵飛往紐西蘭探望兒子，並四圍遊覽。（IG圖片）

開創網店新事業 樹立榜樣

言教不如身教，凱茵最近亦決定開創另一門事業，與數名女友人合作搞韓國女裝網店，嘗試摸索新路向，希望向兒子樹立一個好榜樣，「媽媽這個年紀仍會向目標進發，要勤力工作。」從事演藝工作20多年的她，認為自己仍有魄力去開創新事業和追求夢想，加上兒子往海外升學後，自己有不少MeTime，「我不想浪費時間，我想做好榜樣，讓兒子看到媽媽積極工作。」

至於為何會選擇搞韓國女裝網店，凱茵解釋在疫情期間，已想開辦一些小生意，而自己一向喜歡扮靚購物，尤其喜歡韓國時裝、化妝品及護膚品牌。近兩年與一名女友人傾談之下，發覺大家都想趁後生、仍有魄力之時去搞小生意，而且女友人又有經驗，故此她們朝著這個目標進發。

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她認為開網店是大勢所趨，因自從疫情後，很多人的消費模式已轉向網購，所以先小試牛刀做成本較低的網店。若生意發展得好，她不排除將來會擴展至開實體店，甚至賣童裝。目前網店開業約2個月，暫時收支平衡，希望一步步發展。

兒生性理解媽媽 不亂花錢

凱茵感謝老公和兒子的支持，兒子更承諾會幫手，又會收看她的網上直播。她讚揚兒子好生性，雖然性格有點佻皮，但非常關心媽媽，理解媽媽工作辛苦，每次回港探望都會經常想氹父母開心，還會叫父母不必買東西送給他，不想父母花費太多。

我好感恩兒子都好生性。我經常對兒子說，我們現在分隔兩地，犧牲了親子相處時間，非常掛念大家，但我們都要互相承諾，他要俾心機讀書和發展專長；媽媽則創立自己事業，把握時間工作賺錢，為一家人的生活努力。

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記者：林綺玲