盜月者丨終極預告及角色海報曝光　Anson Lo呂爵安奉姜濤之命偷名錶

▲ 《盜月者》

由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出的賀歲片《盜月者》，將於大除夕年三十（2月9日）上映，終極預告及角色海報亦在今日（1月18日）發布。

在最新出爐的《盜月者》終極預告，主題明確走向故事性，阿佑（盧瀚霆飾）、馬文舜（呂爵安飾）、大賊（張繼聰飾）與渠王（白只飾），奉萊寶行老闆萊叔（姜濤飾）之命，到日本偷取3隻名錶，過程中，4人不經意發現另一隻更珍貴的絕世名錶Moonwatch，為這次任務增添莫大變數，他們如何擺脫追殺，保住自己性命，全身而退呢？一場鬥智鬥力的無價遊戲，即將爆發！

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▲ 《盜月者》

遠赴日本取景

終極海報方面，盧瀚霆、呂爵安、張繼聰、白只，聯同特別演出姜濤，各自擁有一張獨立海報，背景分別出現的名錶、子彈匣、炸彈計時裝置、夾萬撥圈密碼鎖，再深化5大角色的特質；電影遠赴日本取景，Anson Lo、Edan、張繼聰、白只奉命到當地進行秘密任務，在海報上亦同時透露端倪。

當接到《盜月者》劇本的一刻，5位演員皆不約而同表示，非常樂意參與其中，Anson Lo視之為一次挑戰，他說：「我覺得阿佑這個角色的背景故事好吸引，雖然他出身自一個做偏門的家庭，但本性斯文、善良，他的最大掙扎是，為了愛惜與保護家人，就毅然參與這次行動，我未演過這種類型的角色，感覺好有趣！」

▲ 《盜月者》

群戲為主具趣味

Edan亦認同《盜月者》故事十分吸引，坦言不用考慮太多已答應演出：「當初導演跟我說故事時，已經覺得好有趣、好緊湊，首先我未接觸過這類犯罪題材的電影，又有很多槍戰、爆破等大場面，我最喜歡故事圍繞著一班演員發展，並非集中一個人，這樣會顯得更有趣味性，觀眾會看得更入神！」

至於在眾人當中演電影經驗最豐富的張繼聰表示，《盜月者》可以發掘出自己鮮為人知的一面：「我所演的大賊是個行動派、領軍人物，非常沉穩，不會輕易流露個人情緒，完全沒有搞笑成分，需要好認真去演繹，過往我甚少嘗試這種角色，會抱住好期待的心態去完成這個任務。」

▲ 《盜月者》

姜濤特別演出

白只在《盜月者》飾演渠王，原來取自真實人物，更是劇組的成員之一！白只笑道：「拍攝時，這位原型人物真的身在現場，當我埋位時，可以看到這位朋友，他給我很多靈感，所以就算休息，我都很少跟別人說話，專注去觀察對方，經常在想怎樣可以演得更好。」

作為特別演出，當姜濤接到萊叔一角，第一個反應是有點驚訝，姜濤說：「好意外導演會將這個極具份量的角色交給我，對比自己以往的演出，可說是截然不同，尤其是要演這種『大佬』角色，我更是從未想像過，演出前我做了很多資料搜集，研究不同的『大佬』特徵，以豐富這個角色！」

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