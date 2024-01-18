  • 21°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 20:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡定欣認「胡說八道」演唱會唔夠喉　盼盡快再開騷成員齊集

娛樂 18:29 2024/01/18

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

胡定欣希望能盡快再開騷。

胡定欣﹑胡杏兒﹑黃智雯﹑蔣祖曼﹑黎諾懿等人今日（1月18日）出席健康產品品牌活動，定欣與杏兒均以露背裝上陣，狀態大勇。

問到有份入圍十強「最佳女主角」的定欣，為何卻缺席日前《萬千星輝頒獎典禮》，她接受TOPick訪問說：「因為之前去了內地拍戲又做胡說八道演唱會，所以錯過了家中老人家的大日子，所以想抽多些時間陪家人，今年就沒有出席到頒獎禮。（有沒有留意同劇的拍檔陳豪奪得視帝?）有，我很替他高興，亦有立即傳訊息給他，見到Aimee頒獎給他，也覺得很甜蜜。」

萬千星輝頒獎典禮2023丨胡定欣演毒后有突破　入行22年演技紮實成實力派

繼續拍好作品

提到陳豪指失落「最佳劇集」獎項，表示有點兒失望，對此定欣說：「今年的對手真的強勁，其實《破毒強人》也是今年頭三甲最高收視的劇集，觀眾的大力支持，對於我們而言已經是一份很大的獎品，希望2024年繼續拍多些好劇給觀眾。」

胡定欣希望可以齊人再開騷。（陳慧安 攝）

難忘回憶

談到早前她與一班「胡說八道」好姊妹飛到美國開騷，是否十分難忘。

她說：「很難忘，因為我完了劇回港後翌日就要飛去美國，已經很久沒有練習我們那段舞，所以我在飛機上不停看回短片，一下機又要即刻要排練，很刺激，但真的很開心大家不只是得把口說，真的可以實踐到我們第一個胡說八道的演唱會。」

點擊圖片放大
+15
+14

盼能在不同地方開騷

定欣續說：「成班姊妹在一起，大家都很放鬆安定，亦很期待大家的反應，我們各自唱歌，亦有細說我們的相識經過，有很多感動又刺激緊張的時刻。（會否不夠喉？）不夠，我做完第一場後，觀眾的反應告訴我們可以繼續做下去，我們也希望能在不同地方開騷，大家亦已經有很多想法，怎樣能夠做得愈做愈好。（會否在香港搞？）其實任何一個地方我們也很想，當然香港更加想，始終這裏是我們的家，不少粉絲也有問我們，希望2024年可以達成。」

至於問到工作安排，定欣說：「暫時會專注在這個演唱會，因為我們6個人的檔期最難度，第一次能夠成功度到，也經歷了很多的難關，所以我們很珍惜能成事的機會，希望之後每個成員也齊集，這樣才是胡說八道。」

記者：陳曉柔

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
12:52 2023/12/18
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
臨時劫案丨胡定欣獲家棟提點感開心　姜大衛姜卓文父子檔上陣
15:58 2023/12/25
臨時劫案丨胡定欣獲家棟提點感開心　姜大衛姜卓文父子檔上陣
胡說八道丨胡杏兒憶《衝上雲霄》結下姊妹緣　胡定欣感動落淚
14:25 2023/12/27
胡說八道丨胡杏兒憶《衝上雲霄》結下姊妹緣　胡定欣感動落淚
萬千星輝頒獎典禮2023丨胡定欣演毒后有突破　入行22年演技紮實成實力派
16:41 2024/01/11
萬千星輝頒獎典禮2023丨胡定欣演毒后有突破　入行22年演技紮實成實力派

你可能感興趣

胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
12:52 2023/12/18
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
臨時劫案丨胡定欣獲家棟提點感開心　姜大衛姜卓文父子檔上陣
15:58 2023/12/25
臨時劫案丨胡定欣獲家棟提點感開心　姜大衛姜卓文父子檔上陣
胡說八道丨胡杏兒憶《衝上雲霄》結下姊妹緣　胡定欣感動落淚
14:25 2023/12/27
胡說八道丨胡杏兒憶《衝上雲霄》結下姊妹緣　胡定欣感動落淚
胡定欣 娛樂人物職業 演員 萬千星輝頒獎典禮 黃智雯 胡杏兒 蔣祖曼 演唱會 娛樂行業 黎諾懿