胡定欣認「胡說八道」演唱會唔夠喉　盼盡快再開騷成員齊集

▲ 胡定欣希望能盡快再開騷。

胡定欣﹑胡杏兒﹑黃智雯﹑蔣祖曼﹑黎諾懿等人今日（1月18日）出席健康產品品牌活動，定欣與杏兒均以露背裝上陣，狀態大勇。

問到有份入圍十強「最佳女主角」的定欣，為何卻缺席日前《萬千星輝頒獎典禮》，她接受TOPick訪問說：「因為之前去了內地拍戲又做胡說八道演唱會，所以錯過了家中老人家的大日子，所以想抽多些時間陪家人，今年就沒有出席到頒獎禮。（有沒有留意同劇的拍檔陳豪奪得視帝?）有，我很替他高興，亦有立即傳訊息給他，見到Aimee頒獎給他，也覺得很甜蜜。」

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繼續拍好作品

提到陳豪指失落「最佳劇集」獎項，表示有點兒失望，對此定欣說：「今年的對手真的強勁，其實《破毒強人》也是今年頭三甲最高收視的劇集，觀眾的大力支持，對於我們而言已經是一份很大的獎品，希望2024年繼續拍多些好劇給觀眾。」

▲ 胡定欣希望可以齊人再開騷。（陳慧安 攝）

難忘回憶

談到早前她與一班「胡說八道」好姊妹飛到美國開騷，是否十分難忘。

她說：「很難忘，因為我完了劇回港後翌日就要飛去美國，已經很久沒有練習我們那段舞，所以我在飛機上不停看回短片，一下機又要即刻要排練，很刺激，但真的很開心大家不只是得把口說，真的可以實踐到我們第一個胡說八道的演唱會。」

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盼能在不同地方開騷

定欣續說：「成班姊妹在一起，大家都很放鬆安定，亦很期待大家的反應，我們各自唱歌，亦有細說我們的相識經過，有很多感動又刺激緊張的時刻。（會否不夠喉？）不夠，我做完第一場後，觀眾的反應告訴我們可以繼續做下去，我們也希望能在不同地方開騷，大家亦已經有很多想法，怎樣能夠做得愈做愈好。（會否在香港搞？）其實任何一個地方我們也很想，當然香港更加想，始終這裏是我們的家，不少粉絲也有問我們，希望2024年可以達成。」

至於問到工作安排，定欣說：「暫時會專注在這個演唱會，因為我們6個人的檔期最難度，第一次能夠成功度到，也經歷了很多的難關，所以我們很珍惜能成事的機會，希望之後每個成員也齊集，這樣才是胡說八道。」

記者：陳曉柔

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