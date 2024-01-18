拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑首度合作 Jeremy兩星期開4騷

▲ Gin Lee、Jay Fung、肥仔和Jeremy齊演出拉闊音樂會。

今年903首場拉闊音樂會陣容公佈！由李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、ERROR隊長梁業（肥仔）和MIRROR成員李駿傑（Jeremy）聯手演出，於3月20號正式開騷。

今次拉闊以「LAVA」為主題，從海報可見，4人均以全黑造型現身，站於4色熔岩前型格登場，感覺這場音樂大戰一觸即發，燃燒4人滿滿的音樂魂！

李幸倪官方歌迷會App「GLFC」上架 Gin Lee與歌迷拉近距離：多謝佢哋扶持我咁多年

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Jeremy超忙

拉闊消息一公布，不少網民直言相當期待這次強強聯手會有甚麼火花。

不過亦有眼利的網民發現，Jeremy本來於3月已參與多場演出，包括2場MIRROR世界巡迴演唱會，3月12日倫敦站、3月14日曼徹斯特站，另外亦有3月9日的《王雙駿HATS ON音樂會2024》。

完成MIRROR演唱會英國站後僅得一星期時間，就要立即回港投入拉闊音樂會的準備工夫，港英兩邊飛，實屬鐵人行程！

最新影片推介：趙希洛專訪

拉闊音樂會2024 LAVA

FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY

日期：3月20日（星期三）

時間：8pm

地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC

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＊門票換領詳情尚待公布，可留意商業電台網站及叱咤903電台宣傳廣播之最新消息。

記者：Panda