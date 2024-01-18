拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑首度合作 Jeremy兩星期開4騷
娛樂 18:03 2024/01/18
今年903首場拉闊音樂會陣容公佈！由李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、ERROR隊長梁業（肥仔）和MIRROR成員李駿傑（Jeremy）聯手演出，於3月20號正式開騷。
今次拉闊以「LAVA」為主題，從海報可見，4人均以全黑造型現身，站於4色熔岩前型格登場，感覺這場音樂大戰一觸即發，燃燒4人滿滿的音樂魂！
李幸倪官方歌迷會App「GLFC」上架 Gin Lee與歌迷拉近距離：多謝佢哋扶持我咁多年
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Jeremy超忙
拉闊消息一公布，不少網民直言相當期待這次強強聯手會有甚麼火花。
不過亦有眼利的網民發現，Jeremy本來於3月已參與多場演出，包括2場MIRROR世界巡迴演唱會，3月12日倫敦站、3月14日曼徹斯特站，另外亦有3月9日的《王雙駿HATS ON音樂會2024》。
完成MIRROR演唱會英國站後僅得一星期時間，就要立即回港投入拉闊音樂會的準備工夫，港英兩邊飛，實屬鐵人行程！
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拉闊音樂會2024 LAVA
FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY
日期：3月20日（星期三）
時間：8pm
地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC
網站：請按此
＊門票換領詳情尚待公布，可留意商業電台網站及叱咤903電台宣傳廣播之最新消息。
記者：Panda