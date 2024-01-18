  • 22°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑首度合作 Jeremy兩星期開4騷

娛樂 18:03 2024/01/18

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

Gin Lee、Jay Fung、肥仔和Jeremy齊演出拉闊音樂會。

今年903首場拉闊音樂會陣容公佈！由李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、ERROR隊長梁業（肥仔）和MIRROR成員李駿傑（Jeremy）聯手演出，於3月20號正式開騷。

今次拉闊以「LAVA」為主題，從海報可見，4人均以全黑造型現身，站於4色熔岩前型格登場，感覺這場音樂大戰一觸即發，燃燒4人滿滿的音樂魂！

李幸倪官方歌迷會App「GLFC」上架　Gin Lee與歌迷拉近距離：多謝佢哋扶持我咁多年

點擊圖片放大
+5
+4

Jeremy超忙

拉闊消息一公布，不少網民直言相當期待這次強強聯手會有甚麼火花。

不過亦有眼利的網民發現，Jeremy本來於3月已參與多場演出，包括2場MIRROR世界巡迴演唱會，3月12日倫敦站、3月14日曼徹斯特站，另外亦有3月9日的《王雙駿HATS ON音樂會2024》。

完成MIRROR演唱會英國站後僅得一星期時間，就要立即回港投入拉闊音樂會的準備工夫，港英兩邊飛，實屬鐵人行程！

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

拉闊音樂會2024 LAVA

FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY

日期：3月20日（星期三）

時間：8pm

地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC

網站：請按此

＊門票換領詳情尚待公布，可留意商業電台網站及叱咤903電台宣傳廣播之最新消息。

記者：Panda

相關文章

盜月者丨終極預告及角色海報曝光　Anson Lo呂爵安奉姜濤之命偷名錶
今日 17:12
盜月者丨終極預告及角色海報曝光　Anson Lo呂爵安奉姜濤之命偷名錶
MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸　即搵醫護團隊治理：電療兼放血
今日 10:02
MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸　即搵醫護團隊治理：電療兼放血
MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出
13:35 2024/01/14
MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出

你可能感興趣

盜月者丨終極預告及角色海報曝光　Anson Lo呂爵安奉姜濤之命偷名錶
今日 17:12
盜月者丨終極預告及角色海報曝光　Anson Lo呂爵安奉姜濤之命偷名錶
MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸　即搵醫護團隊治理：電療兼放血
今日 10:02
MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸　即搵醫護團隊治理：電療兼放血
MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出
13:35 2024/01/14
MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出
李幸倪 梁業 李駿傑 馮允謙 Mirror Error 組合 歌手 音樂會 商業電台

最高瀏覽

美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文