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【通關】議員重提去年除夕夜「旅客變露宿者」　促改善本港部分口岸設施配套和運作

政治 17:45 2024/01/18

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立法會大會今日通過，「加強粵港澳大灣區共同發展」議員議案。（資料圖片）

立法會大會今日通過，由新民黨容海恩提出無立法效力的「加強粵港澳大灣區共同發展」議員議案。有議員重提，本港去年除夕夜發生「旅客變露宿者」的情況，搞出「大頭佛」，促改善本港部分口岸設施配套和運作；有議員指，大灣區跨境福利和醫療服務，要謹慎為之，因可能會對公共財政帶來極大的額外負擔，促收緊審批「廣東計劃」和「福建計劃」。政制及內地事務局局長曾國衞指，在現行皇崗口岸及港珠澳大橋口岸提供24小時旅客出入境清關服務的基礎上，會視乎需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間。

選委界議員馬逢國指，去年年底除夕吸引大量旅客來港觀賞煙花，形容「原本是一件大好事」，「沒有想過香港與內地通關和交通便利化後，會促使數以萬計鄰居打算看完煙花便返家，結果搞出訪客變成露宿者『大頭佛』。」他批評，有關政府部門及旅遊推廣機構沒就假期期間訪港旅客作預測，令各界特別是交通營辦商無從按預測進行部署，尤其兩地交通通關及交通便利化後，會有數以萬計內地旅客觀賞完煙花後回內地。

旅遊界議員姚柏良認為，需加快改善本港部分口岸設施配套和運作，相關口岸設計不合時宜，通關時要「兩次上車、兩次落車」，促政府開拓更多過關模式，如將自由行城市擴展至更多有直飛航班及高鐵直達的城市，並將深圳「一周一行」制度擴展至其他大灣區城市。選委界議員陳沛良認為，港府應更主動向中央提出，建議開通更多24小時通關口岸，並落實「合作查驗，一次放行」通關模式。

曾國衞指，目前，港深政府正密切留意各陸路口岸的通關需求，在現行皇崗口岸及港珠澳大橋口岸提供24小時旅客出入境清關服務的基礎上，會視乎需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間，便利兩地人員往來。

洪雯：大灣區跨境福利和醫療服務要謹慎  因對公共財政帶來極大額外負擔

大灣區跨境福利和醫療服務方面，洪雯指，要謹慎為之，因為可能會對公共財政帶來極大的額外負擔。她指，留意到，有不少領取「廣東計劃」和「福建計劃」津貼的人士，本身與香港並無太大關聯，因各種原因獲得香港身份證。疫情下，政府免除了居港限制，不少人因此每月領取津貼返回自己原本生活的地方養老，納稅人的資源就此被濫用，認為有關計劃的審批需要收緊。另外，她認為香港未來要積極研究「灣區研發，香港產業化」的新模式。

A4聯盟議員林素蔚指，「長者醫療券大灣區試點計劃」是一個好的開始，建議政府將試點首先聚焦在較多港人居住的省市，例如中山、佛山、廣州等地，每個城市設置一個試點，然後逐步普及至大灣區9+2城市。另外，「醫療劵」亦應擴展至能夠購買內地醫保，方便長者求診。

創新科技及工業局副局長張曼莉指，特區政府聯合廣東省在粵港科技創新合作專責小組，共同推進大灣區科技創新平台建設、強化粵港科研協同；而就河套發展、港深科技創新合作等亦分別設有專班，聚焦促進河套、港深產學研協同和創科聯動。除了河套，特區政府亦着力推動其他粵港澳重大合作平台的發展，例如前海，已經邀請數碼港研究於流浮山建設新的創科設施。

議案共42位議員發言，在經修正後舉手通過。

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責任編輯：區綽彥

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