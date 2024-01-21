健康診症室｜皮膚現結節發癢？ 一動作恐令全身增逾百粒　醫生拆解成因+7招防惡化

若有一種皮膚病，會長出一粒粒的結節，非常痕癢令人忍不住要搲，但越搲越多，患處的結節粒粒可以多達100粒以上，部分甚至融合成腫塊，令患處皮膚增厚及繼續非常痕癢，是否很困擾？皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問表示，結節性癢疹（Prurigo nodularis）就是一種如此擾人的慢性皮膚病。

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大力「搲」恐令傷口感染

對於結節性癢疹，胡惠福醫生表示癢疹主要出現在患者可以「搲到」的位置，經常出現在四肢，尤以小腿前側較多見，也可以出現在背部、臀部及腹部等。因此，結節性癢疹雖然病因不明，相信與皮膚的小神經增生肥厚、纖維化現象、免疫系統中的T細胞因子相互影響等有關，但「搲」的動作會令病情變得嚴重的關鍵因素。

胡醫生提醒，當患處的結節粒粒越來越多，往往只要有一粒結節發癢，全身其他結節也會跟著癢起來，「常見病人難忍痕癢，寧願以傷口的痛感取代痕癢感，所以大力『搲』，結果形成無法癒合的傷口。萬一傷口出現細菌感染，更可能引發敗血症。此外，由於皮膚上的結節會影響外觀，痕癢又會影響患者的睡眠質素，不少病人只好減少社交，甚至引致情緒抑鬱。」

要避免陷入以上惡性循環，胡醫生提醒患者要注意以下幾件事：

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治療方法多元化 副作用不同需留意

治療方面，胡醫生表示會視乎病情嚴重程度為病人選擇適合的治療方法，包括口服抗組織胺、外用類固醇藥膏、局部注射類固醇、外用免疫抑制劑、外用維他命D衍生物、紫外光燈治療、冷凍治療、口服類固醇、口服免疫抑制劑、生物製劑注射等。

塗搽強效類固醇藥膏，或於癢疹患處局部注射類固醇針，有助改善痕癢、癢疹患處厚度，但主要適用於輕微局限性、範圍數量較小的結節性癢疹，長期使用可引致皮膚萎縮變薄脆弱、微細血管擴張等副作用。

口服免疫抑制劑，原理是抑制免疫系統、紓緩皮膚發炎，以改善痕癢、減少癢疹患處厚度，用於範圍廣泛的病情，副作用包括嚴重感染、癌症風險，而且對肝腎功能、血壓等可造成影響，患者在治療過程中必須定期抽血監控情況。

生物製劑則是近年治療濕疹的新型藥物，可用於治療中度至嚴重的異位性濕疹，最近獲得美國食品及藥物管理局（FDA）核准用於治療結節性癢疹，適用於中度至嚴重的成人結節性癢疹患者，尤其本身合併有異位性濕疹的患者。

胡醫生表示，生物製劑在臨床研究中顯示有效改善皮膚痕癢、結節性癢疹病灶，有機會令凸起的結節變平坦，並改善睡眠及生活素質。至於副作用方面，生物製劑的副作用較傳統的口服免疫抑制劑等為少，但副作用也包括注射部位反應、肌肉疼痛、結膜炎、口腔皰疹等。

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