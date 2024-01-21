  • 20°C
香港時間 : 2024121日 (週日) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康診症室｜皮膚現結節發癢？ 一動作恐令全身增逾百粒　醫生拆解成因+7招防惡化

醫生診症室 10:30 2024/01/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

若有一種皮膚病，會長出一粒粒的結節，非常痕癢令人忍不住要搲，但越搲越多，患處的結節粒粒可以多達100粒以上，部分甚至融合成腫塊，令患處皮膚增厚及繼續非常痕癢，是否很困擾？皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問表示，結節性癢疹（Prurigo nodularis）就是一種如此擾人的慢性皮膚病。

最新影片:

大力「搲」恐令傷口感染

對於結節性癢疹，胡惠福醫生表示癢疹主要出現在患者可以「搲到」的位置，經常出現在四肢，尤以小腿前側較多見，也可以出現在背部、臀部及腹部等。因此，結節性癢疹雖然病因不明，相信與皮膚的小神經增生肥厚、纖維化現象、免疫系統中的T細胞因子相互影響等有關，但「搲」的動作會令病情變得嚴重的關鍵因素。

胡醫生提醒，當患處的結節粒粒越來越多，往往只要有一粒結節發癢，全身其他結節也會跟著癢起來，「常見病人難忍痕癢，寧願以傷口的痛感取代痕癢感，所以大力『搲』，結果形成無法癒合的傷口。萬一傷口出現細菌感染，更可能引發敗血症。此外，由於皮膚上的結節會影響外觀，痕癢又會影響患者的睡眠質素，不少病人只好減少社交，甚至引致情緒抑鬱。」

要避免陷入以上惡性循環，胡醫生提醒患者要注意以下幾件事：

點擊圖片放大
+7
+6

治療方法多元化　副作用不同需留意

治療方面，胡醫生表示會視乎病情嚴重程度為病人選擇適合的治療方法，包括口服抗組織胺、外用類固醇藥膏、局部注射類固醇、外用免疫抑制劑、外用維他命D衍生物、紫外光燈治療、冷凍治療、口服類固醇、口服免疫抑制劑、生物製劑注射等。

塗搽強效類固醇藥膏，或於癢疹患處局部注射類固醇針，有助改善痕癢、癢疹患處厚度，但主要適用於輕微局限性、範圍數量較小的結節性癢疹，長期使用可引致皮膚萎縮變薄脆弱、微細血管擴張等副作用。

口服免疫抑制劑，原理是抑制免疫系統、紓緩皮膚發炎，以改善痕癢、減少癢疹患處厚度，用於範圍廣泛的病情，副作用包括嚴重感染、癌症風險，而且對肝腎功能、血壓等可造成影響，患者在治療過程中必須定期抽血監控情況。

生物製劑則是近年治療濕疹的新型藥物，可用於治療中度至嚴重的異位性濕疹，最近獲得美國食品及藥物管理局（FDA）核准用於治療結節性癢疹，適用於中度至嚴重的成人結節性癢疹患者，尤其本身合併有異位性濕疹的患者。

胡醫生表示，生物製劑在臨床研究中顯示有效改善皮膚痕癢、結節性癢疹病灶，有機會令凸起的結節變平坦，並改善睡眠及生活素質。至於副作用方面，生物製劑的副作用較傳統的口服免疫抑制劑等為少，但副作用也包括注射部位反應、肌肉疼痛、結膜炎、口腔皰疹等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 皮膚發炎 皮膚痕癢 傷口感染 生物製劑 胡惠福 副作用 治療 皮膚病 濕疹