肌肉流失 增跌倒骨折風險 全方位補充營養 預防肌少症

隨著年齡增長，肌肉流失是步入中老年人士必然出現的身體變化，最重要是及早應對，以免肌肉持續流失而跌入「肌少症」的惡性循環。有老人科專科醫生指出，肌少症源於長者吞嚥能力下降及運動量減少，以致營養流失而無法促進肌肉增加，建議長者平日多進食含蛋白質的食物，必要時可以透過奶類補充品彌補所需，減低肌肉流失風險。

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75歲的廖婆婆（化名）過去半年先後在家裡及街市跌倒，撞至頭破血流，幾乎連站也站不過來，跟她已往活力十足的形象大相逕庭。經過詳細身體檢查，發現她的吞嚥能力薄弱，其時體重只得35公斤，身體的肌肉比例少了近半，手握力量比起同齡人士少了3成，懷疑因營養攝取不足而患上了肌少症。

老人科專科醫生葉衛民指出，肌少症是指全身廣泛性骨骼肌纖維體積及數量（質量）減少，骨骼肌力量下降、功能減退。隨著年紀增長，長者的肌肉流失問題會越趨嚴重，除了行動變得緩慢，需要用拐杖輔助，可能連洗澡、煮飯也感到吃力，影響生活質素，更嚴重是可能導致骨折。日常生活中，家人應多觀察長者的活動能力、外觀上的變化及飲食狀況，務求盡早識別病情。

為甚麼長者容易患上肌少症呢？葉醫生說，不少長者如個案中的廖婆婆般，吞嚥能力下降，導致營養不良而肌肉流失︰「不論是蛋白質、肉類或其他有助強健肌肉的維他命，吃得少，攝取量自然也因此減少。」此外，長者的運動量減少，例如缺乏阻力及拉筋訓練，也會加速肌肉退化，他強調，肌肉與骨骼是可以透過飲食及運動回復，長者應抱著樂觀心態面對。

要避免患上肌少症，葉醫生建議首要從飲食入手，舉例說，一般長者每日平均需要攝取1,600至1,800卡路里以維持日常生活（相當於三碗飯、三兩肉及半斤菜）。根據歐洲臨床營養及代謝學會建議，65歲以上長者的蛋白質每日攝取量為每公斤體重大約1至1.5克，可惜大部份長者是難以達標，故此必須制訂全面的飲食方案。

葉醫生說︰「日常飲食中，長者可作多方面補充，例如蛋白質、豆類及肉類，以達至均衡攝取。不過，由於部份長者或胃口較差及咀嚼困難，必要時可以透過配方奶類補充所需營養，這些補充品含有蛋白質、維他命D及亮胺酸（Leucine），有助保持肌肉質量、強健骨骼及肌肉以保持活動能力。」而這類奶類補充品同時含有豐富單元不飽和脂肪酸組合，有助維持心血管健康，減低中風風險。

葉醫生補充，長者必須同時配合運動，方能走出肌少症的惡性循環，例如太極及散步，是簡單而有效的運動，可保持健康及活力，最重要是保持恆心，畢竟這是一項長期管理健康的任務，必須持之以恆。

備注：

葉衛民醫生提醒，肌少症的預防與治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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