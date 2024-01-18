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爺孫戀丨李龍基未婚妻不滿被屈畫作為淘寶貨　Chris發文反擊：對我造成不必要的傷害

娛樂 18:58 2024/01/18

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李龍基未婚妻王青霞的畫作被網民質疑是購自淘寶。

李龍基那位年輕37載未婚妻王青霞（Chris）近日是非連連，繼被指騙財、悔婚和學歷造假外，日前有網民質疑Chris的畫作購自淘寶，被誣衊的Chris隨即發文還擊！

有人發現一幅Chris贈予蓋嗚暉的畫像於淘寶網上架，當中一名「匿名買家」點讚兼留言；「趕著要，畫面服飾要求都比較高，老師和我通過幾次電話討論畫面問題，感覺這家老師很有藝術修養！不愧是美院畫家！」惹來揣測Chris於淘寶買畫來當成自己的作品。

爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度

李龍基跟未婚妻王青霞。（經濟日報圖片）

發聲還清白：你們的評價是虛假

昨日Chris於社交平台上載一張去年8月8日的舊圖以及三張蓋鳴暉油畫，當中Chris留言：「我8月8日發布初稿，淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評！這個操作簡直歎為觀止，這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的，所以化妝間內的認證特別多！」

其後，Chris上載跟該賣家的對話截圖，當中她留言：「轉走了作品還作為好評，這個操作簡直歎為觀止」，直指被賣家「偷圖」來作販賣之用。

從截圖所見，Chris將賣家販售林青霞與及蓋鳴暉油畫的好評截圖，然後質問對方：「你們這張評價是虛假的，這些作品不是客人給你的好評。」

賣家解釋他們主要是臨摹，隨客人喜歡而訂制，當中說道：「這個畫是臨摹香港一個畫家的作品的呢，有個粉絲喜歡他的作品，發來臨摹定制的。」

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Chris要求將好評下架

Chris強調就是晝作的原作人：「他臨摹的畫是我所擁有的，這樣直接轉走了作為好評，也是非常不尊重的，這些作品持有人是我，你公開了我擁有的畫作為好評展示非常不妥。請不要轉走我持有的作品作為你們的好評展示，希望你立馬把這些圖和好評進行下架。」

但對方反駁指客人的好評是對其臨摹作品，否認自己「轉走好評」。

Chris怒斥無論臨摹抑或為了商業考量，這個做法均不妥，更說道：「請把你的好評下架。」惟對方強調一般商家沒有此權利，他只好盡力試試。

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送畫作為娛圈中人

最後Chris說：「你是轉走了我的作品然後做出虛假好評，對我造成不必要的傷害。」而賣家態度終於軟化，他回覆：「親親，我這邊已經盡力聯繫你粉絲刪除了高仿的畫作了，給您造成了困擾實在是十分抱歉，咱們這邊也是您的忠實粉絲呢，非常喜歡您的畫作。」

從Chris的社交平台所見，她不時向圈中人送贈畫作，當中包括譚詠麟、羅家英、陳煒、羅蘭、馬國明夫婦湯洛雯等，另外Chris喜愛整人像黏土，曾經送贈給修哥胡楓！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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