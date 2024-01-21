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逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切

休閒消費 15:52 2024/01/21

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陳思做外賣員3年間勁賺百萬。

每個行業也可闖出一片燦爛的天空。近日有一名「跑單王」在內地爆紅，全因他3年勁賺百萬，還債又買房，成功為自己逆轉人生。不過，不少人對外送員能月入數萬的真實性抱有質疑，他則堅定的說，

這跟運氣也有關係，但跟努力更有關係，努力大於一切。

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綜合內地媒體報導，該外送員名陳思年26歲，是江西撫州人。他透露，自己小學也沒有畢業，早年在家鄉開餐廳，向銀行借錢80萬元人民幣（約88萬港元），可惜不到一年時間便虧損嚴重，便只好放棄並負債來到上海。他當時唯一想著的便是賺錢還債，

踏出這一步去闖，不會比現在更差，只會更好。 

2020年，陳思開始加入外送員的行業。3年間，他賺了102萬元人民幣（約112萬港元），平均月賺3萬港元，最高的一個月曾高達6萬多港元。他表示，現已還清80萬元貸款，在家鄉買了樓，房貸餘10萬元人民幣（約11萬港元）。

由於普遍的外賣員月入都落在數千至一萬元左右，所以不少人對陳思的高收入表示難以置信。對此，陳思解釋自己在兩個外賣平台接單，實行多勞多得，每天工作18個小時，試過最多一天接200單外賣。

陳思更直接把平台APP的收入畫面展示出來，2023年8月收入達4萬多元、9月收入25470元（約2.8萬港元），10月收入19497元（約2.15萬港元），11月收入25786元（約2.84萬港元），根據這些，不難相信他能創下如此佳績。

在洗費方面，陳思透露自己很節儉，一個月的開支約2千到2千5百人民幣（約2千多港元），當中房租佔了8百人民幣（約9百港元）。

雖然自己刷新了一張亮麗的成績表，但陳思也直指這樣高速的工作節奏並不適合每個人，他建議應該先衡量自己的能力，再選擇合適自己的方向而行。

雖然有人對其抱有質疑，但也有不少網友十分敬佩陳思的毅力，「用命換的，勵志又讓人心痛。」；也有網友勸說要保重身體，「有兩年我也是幹著透支的工作，消耗著身體，抵抗力極速下降......賺點錢都治病了......大家還是得適可而止。」

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責任編輯︰陳珈希

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