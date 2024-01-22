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醫者仁心｜藥房成長萌行醫夢　愛上攀石悟醫患真諦　簡煒文願做保護者：陪病人一起走下去

醫健人物 08:00 2024/01/22

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由於童年有部分時間在醫院藥房成長，因此泌尿外科專科醫生簡煒文自幼有機會觀察到醫院的眾生相；加上就讀中學時曾到醫院任義工，慢慢發現身為醫護人員除了需注重知識、技術水平外，還有一種行醫心態比前兩者重要，而這份心態更成為他後來行醫的宗旨。更沒想到的是，原本被他視作放鬆消遣的攀石運動，在一步步攀上高峰的過程中，卻讓他慢慢領悟到自己想追求的醫患關係真諦。

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Healthy Life｜藥房成長萌行醫夢　愛上攀石悟醫患真諦　簡煒文願做保護者：陪病人一起走下去

童年在藥房「成長」

談到立志成為醫生的契機，簡煒文坦言與在醫院藥房任職藥劑師的父親不無關係。由於當時自己年紀尚幼，加上家中沒人照顧孩子，因此父親有時只好帶同他一起到藥房上班照顧。因此某程度上，他部分童年都在醫院的藥房成長。

直至其後升讀中學，他曾到病房做義工，過程中他觀察到醫生、護士等醫護人員細心照料病人的情況，以及彼此融洽的醫患關係。他表示：

「當時我慢慢喜歡上醫院的環境，亦令自己確立了成為醫生的志向。」

其後他與幾名志同道合的同學，一同順利考入醫學院。

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行醫盼與病人同行

因為喜歡做手術的原因，簡煒文後來亦選擇泌尿外科作為專科訓練。在訓練期間，他曾為一名患有膀胱癌的伯伯進行小手術，幫助他順利排出小便。由於伯伯已經留醫了一段長時間，其太太亦會經常探望他，因此簡煒文與他們兩夫婦後來已相當熟絡，已經視他們為半個家人。

後來伯伯病情發展至晚期階段，身體已經正在接受紓緩治療，最終他因尿道感染等原因病逝。數周後，簡煒文突然收到一份由利是封摺成的紙扇禮物，原來是伯伯太太為了答謝他過去一直照顧丈夫所贈送，這份心意讓他大為感動，亦讓他體會到「視病人為半個家人」的同行心態，似乎可以成為他行醫的宗旨。

「不用擔心，這段路我會和你一起走下去。」

簡煒文自言這是他經常與病人說的一句話。他感同身受表示，可以想像到每位病人在冷冰冰的手術室等待接受麻醉時，親人又無法陪伴，其實都會感到十分孤單。他坦言：

「作為醫護人員，知識、技術固然重要，不過更重要的是能夠給予病人一個同行者的感覺。陪伴病人及家屬一起走過這段抗病之路，令他們走得更有信心，更有生活質素，這才是最重要的。」

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攀石悟出醫患真諦

對於自己所追求的理想醫患關係，簡煒文笑言是從攀石牆上領悟所得。他憶述指，以前曾在伊利沙伯醫院工作，每當經過加士居道天橋過海時，都會經過一幅高大的攀石牆。當時他心想自己在此工作多年，卻從未踏足這個攀石牆，於是報讀相關課程進行訓練。

他解釋指，一般攀石運動需兩人合作，其中一人會在石牆上攀登，另一人則會在地面進行保護，指導攀石者的下一步，協助對方攀上頂峰。經過多次在地面的保護者協助下上攀上頂峰，飽覽到璀璨的景色後，他慢慢發現：「這不就是自己理想中的醫患關係嗎？」

他形容指，病人就像攀石者，而醫生則是地面的保護者。病人如要攀上頂峰，擊退病魔，首先必須靠自己一步步攀上去；另一方面，醫生則在地面觀察，同時給予指示，為病人提供最適合的「登頂路線」選擇指示。

「只要病人願意繼續在『攀石牆』往上爬，我都會繼續在地面擔任『保護者』角色，陪伴他一起走下去。」

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錯過女兒成長　感激妻子犧牲

因為攀石的興趣，簡煒文表示自己有時會帶兩個女兒到攀石場試玩，一方面希望可以花多些時間陪伴她們成長，另一方面也想她們從中學習到堅忍的精神。

「當攀到最高峰前，其實目標越近越困難，只要捱過最後幾步，到抵達目標時才可以獲得滿足感。」

不過，他亦坦言醫生的工作有時會令他錯過女兒部分的成長階段，不過他感激太太一直成為家庭的最大後盾。自女兒出生後，他感慨太太甘願犧牲大量私人時間去陪伴女兒，對家庭的付出相當多，因此他至今始終十分感激太太對家庭無私的奉獻。

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