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蜂神惡殺丨人間凶器回歸主持正義　積遜史達頓挑戰《殺神JOHN WICK》

娛樂 19:37 2024/01/18

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積遜史達頓新作《蜂神惡殺》。

《殺神JOHN WICK》劇情，好癲好離譜，但令人睇得好爽！曾演《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）等的積遜史達頓（Jason Statham）新片《蜂神惡殺》（The Beekeeper）劇情仲誇過《殺神JOHN WICK》，但亦同時亦一樣令人睇得好爽！

其實光頭佬積遜史達頓已56歲，仍然活躍荷里活拳腳動作片，堪稱守護住荷里活式硬派英雄的中流砥柱，他在大衛艾亞（David Ayer）導演《蜂神惡殺》內，更加是代表維護傳統價值殺神！

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積遜史達頓已56歲，仍然不斷演打到飛起的動作片。

導演回勇之作

其實導演大衛艾亞曾當美國海軍，一向擅長拍動作片，比如《警戰實錄》（End of Watch）、《Fury》（戰逆豪情）等都是剛陽味十足又具水準，不過拍超級英雄片《自殺特攻》（Suicide Squad）卻失手，之後《Bright》、《The Tax Collector》也不理想，幸今次《蜂神惡殺》十分生猛，堪稱回勇。

影片故事講，神秘特工組織「養蜂人」退下火線後一直過著與世無爭養蜂生活的亞當克雷（積遜史達頓飾），某日發現他的鄰居老婆婆因遭受網絡詐騙而失去了一切，於是自殺身亡。

本已退休「養蜂人」亞當克雷為正義重出江湖。

用蜜蜂生態比喻社會

編劇Kurt Wimmer解釋，創作全因近年盛行的網絡騙案令人眼火爆：「當看見老人家被人搵笨，會令我很嬲。騙子打個電話，便拿走那些老人家一生辛勤工作的所有成果。」現實中，法律無法制裁這些壞人，因此他決定在自己的創作裡面，讓這些社會敗類受到應有的報應。

其實，《蜂神惡殺》內詐騙集主腦是富二代兼美國總統之子，有人覺得是影射美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden），因為他去年涉嫌在海外非法商業交易，片中甚至講總統競選涉「買票」，當日拜登當選總統亦有選舉人團舞弊爭議。

導演大衛艾亞進一步說明，「養蜂人」、蜂巢和蜜蜂其實是比喻社會。因為蜜蜂並不意識到養蜂人存在，所以養蜂人就是維繫著世界運作的無形之手，默默保護蜜蜂和蜂巢，驅走一切禍害。

挑戰《殺神John Wick》

在動作武打上，《蜂神惡殺》挑戰《殺神John Wick》級數的狠勁激鬥，幕後工夫全靠特技動作指導Jeremy Marinas。

他從事特技人工作長達15年，師承「殺神」導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski），並曾任《殺神John Wick》系列的武術指導。今次，在《蜂神惡殺》的動作場面設計上，多場激鬥層層遞進，官能刺激保持新鮮感。

隨著劇情逐步深入龐大的犯罪網絡，交戰的火力和狠勁也隨之升級，越打越狠，越殺越狂。

觀眾還可以從亞當克雷的戰鬥模式，看出他的心態轉變：由起初未有明顯殺意，毫無準備之下，隨手用周遭物件充當武器，到後期決心懲治壞人，帶齊全副武裝痛宰敵人，戰鬥花款因而層出不窮，越殺越刺激。

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人間兇器無情講

《蜂神惡殺》的「養蜂人」亞當絕對稱得上是「人間兇器」，在電影裡面，不論是刀、槍、電話、電鋸、鐵鏈、蜂蜜罐，甚至是赤手空拳，均是他的武器。

而亞當重拾昔日兇狠殺性，大戰FBI、網絡老千、政商保鑣，就算遇上美國總統一樣冇有怕，總之遇神殺神！因為真正英雄要守護是正義、傳統價值，不是為權勢服務。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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