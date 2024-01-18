育兒心得︱拆解孩子不願打招呼原因　育兒專家教2步引導：切勿脅逼

▲ 家長們應以身作則，在孩子面前示範如何打招呼，為孩子學習作好準備。（iStock圖片）

家長都希望自己的孩子有禮貌，因此額外擔心，為何孩子總是不願意跟別人打招呼。有時候，家長為免尷尬，更會為孩子代勞、開脫，說：「不用怕醜，向別人說聲你好嘛！」可是，遇到這個情境，我們都會發現孩子就是無動於衷，或是低下頭來、避開別人的眼神，甚至把臉即時轉去另一邊。

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其實，只要我們了解幼兒的發展階段與規律，就會明白，孩子的社交能力，3歲前其實還未有良好的發展。也就是說，孩子與人相處、待人處事該有的社會態度、行為、舉止等，都不是該年齡層發展的敏感期。孩子到了5至6歲，才有向別人說對不起、打招呼的社交能力。因此，家長們都不用過於自責或嚴苛責備自己的孩子不向別人打招呼。其實不是家長教得不好，而是孩子發展還未到。

須知道，要求兩、三歲的孩子做到五、六歲孩子的事，其實是不合理的。正如我們不會要求嬰兒能走路、自己吃飯；兩歲的孩子能寫字一樣。

面對孩子不願打招呼的狀況，家長們切忌以恐嚇、威脅的方式，迫孩子學乖，例如：「你不叫人，我不要你了」、「你這樣沒禮貌，我很嬲」、「你看看某某，幾乖，會叫人」。在這些情況下，孩子就算就範、被迫成功跟別人打招呼，都不見得是件好事。因為在脅迫、打罵中成長的孩子，並非真正明白為何要這樣做，只是怕父母，其行為實基於恐懼作出反應而已，不是長久學習之策。

面對孩子未有發展社交能力的階段，家長們亦非甚麼也不能做。家長們可以以身作則，在孩子面前示範如何打招呼，為孩子學習作好準備。兩、三歲的孩子學習多來自模仿，只要他經常看到主要照顧者跟別人打招呼時都會微笑、點頭，說聲「你好」、「早晨」、「午安」，待孩子到適合的發展階段，踏入該學習階段的敏感期，之前看過、聽過的「示範畫面」，就會成為正面教材，孩子會自然地使用出來。

過程中家長要多留意孩子的反應，若發現孩子對陌生人的反應不再抗拒，則可以鼓勵孩子跟你一樣跟別人說聲「你好」。久而久之，打招呼就會變成孩子自然社交的一部分，不需要再擔心了。可這沒有劃一標準，家長們要相信自己孩子的能力，不用與人比較啊！

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