  • 21°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 20:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得︱拆解孩子不願打招呼原因　育兒專家教2步引導：切勿脅逼

育兒資訊 19:00 2024/01/18

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

家長們應以身作則，在孩子面前示範如何打招呼，為孩子學習作好準備。（iStock圖片）

家長都希望自己的孩子有禮貌，因此額外擔心，為何孩子總是不願意跟別人打招呼。有時候，家長為免尷尬，更會為孩子代勞、開脫，說：「不用怕醜，向別人說聲你好嘛！」可是，遇到這個情境，我們都會發現孩子就是無動於衷，或是低下頭來、避開別人的眼神，甚至把臉即時轉去另一邊。

最新影片推介：

童學園
小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

其實，只要我們了解幼兒的發展階段與規律，就會明白，孩子的社交能力，3歲前其實還未有良好的發展。也就是說，孩子與人相處、待人處事該有的社會態度、行為、舉止等，都不是該年齡層發展的敏感期。孩子到了5至6歲，才有向別人說對不起、打招呼的社交能力。因此，家長們都不用過於自責或嚴苛責備自己的孩子不向別人打招呼。其實不是家長教得不好，而是孩子發展還未到。

須知道，要求兩、三歲的孩子做到五、六歲孩子的事，其實是不合理的。正如我們不會要求嬰兒能走路、自己吃飯；兩歲的孩子能寫字一樣。

面對孩子不願打招呼的狀況，家長們切忌以恐嚇、威脅的方式，迫孩子學乖，例如：「你不叫人，我不要你了」、「你這樣沒禮貌，我很嬲」、「你看看某某，幾乖，會叫人」。在這些情況下，孩子就算就範、被迫成功跟別人打招呼，都不見得是件好事。因為在脅迫、打罵中成長的孩子，並非真正明白為何要這樣做，只是怕父母，其行為實基於恐懼作出反應而已，不是長久學習之策。

面對孩子未有發展社交能力的階段，家長們亦非甚麼也不能做。家長們可以以身作則，在孩子面前示範如何打招呼，為孩子學習作好準備。兩、三歲的孩子學習多來自模仿，只要他經常看到主要照顧者跟別人打招呼時都會微笑、點頭，說聲「你好」、「早晨」、「午安」，待孩子到適合的發展階段，踏入該學習階段的敏感期，之前看過、聽過的「示範畫面」，就會成為正面教材，孩子會自然地使用出來。

過程中家長要多留意孩子的反應，若發現孩子對陌生人的反應不再抗拒，則可以鼓勵孩子跟你一樣跟別人說聲「你好」。久而久之，打招呼就會變成孩子自然社交的一部分，不需要再擔心了。可這沒有劃一標準，家長們要相信自己孩子的能力，不用與人比較啊！

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 伍寶珠博士 資深幼兒教育學者

相關文章

育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
12:14 2024/01/14
育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
育兒心得︱小四女兒拒絕媽媽幫忙檢查功課 醫生媽媽分享「五個我會」育兒法
12:42 2024/01/10
育兒心得︱小四女兒拒絕媽媽幫忙檢查功課 醫生媽媽分享「五個我會」育兒法
家長必學｜育兒專家解構5句說話　有助培育孩子自信心
18:04 2024/01/11
家長必學｜育兒專家解構5句說話　有助培育孩子自信心

你可能感興趣

育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
12:14 2024/01/14
育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
育兒心得︱小四女兒拒絕媽媽幫忙檢查功課 醫生媽媽分享「五個我會」育兒法
12:42 2024/01/10
育兒心得︱小四女兒拒絕媽媽幫忙檢查功課 醫生媽媽分享「五個我會」育兒法
家長必學｜育兒專家解構5句說話　有助培育孩子自信心
18:04 2024/01/11
家長必學｜育兒專家解構5句說話　有助培育孩子自信心
育兒心得 幼兒教育 新手爸媽