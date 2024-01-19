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恐怖奪命｜風箏線淪隱形兇器　印29歲男揸電單車上班　慘被割頸大失血亡

都市病 10:37 2024/01/19

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放風箏時要小心四周！印度每年傳統的「風箏節」吸引了不少民眾參與，惟近日接連發生恐怖意外，一名4歲男孩被風箏線割頸，傷口十分深，大量鮮血隨即湧出，被送院搶救後證實不治。此外，當地一名29歲軍人亦於駕駛電單車前往上班途中，頸部意外被一條纏在燈柱上的風箏線割傷，失血過多身亡，有報導指，24小時內有6人因風箏節而死亡，至少有66人因「風箏節」受傷。

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根據外媒報道，事發於印度古吉拉特邦（Gujarat）Mahisagar正在舉行風箏節（Uttarayan festival），4歲男童Tarun Machhi於周日（14日）坐在父親所駕駛的電單車時，剛巧遇到其他人大放風箏；2父子未有為意，繼續回家。

豈料，期間坐在前座的Tarun不幸被風箏線割喉，傷口深得幾乎將頸割斷，頸部鮮血大量湧出，送到醫院時不治身亡。事發後，頸上還清楚可以看到一道極深的傷口。

除此之外，印度Visakhapatnam地區29歲軍人Naik K Koteshwara Reddy，於上周六（13日）晚7時25分左右騎電單車前往醫院途中，在天橋上突然出意外，頸部流出大量鮮血身亡。警方後來調查發現，他是因為被風箏線割喉才會肇禍。而造成死亡事件的風箏線是被印度當局禁止使用的「Manja」材質，該風箏線因為含有玻璃粉，常被民眾用來作為鬥風箏工具。

據《印度時報》報道，印度風箏節24小時內便有6宗與非法風箏線有關的割喉事件，造成古吉拉特邦4人、孟買1人、中央邦1人死亡；其中5人是搭乘電單車時被風箏線割傷。印度風箏節是次超過5千人參與，據了解，所有門票都在開票第2天就被搶購一空，而為期8天的風箏節也已於14日圓滿落幕。當地緊急救護人員受訪時便指出，是次風箏節至才令當地66人受傷，令當局出動了108次救護車服務。

大埔曾有單車婦遭鎅頸

事實上，風箏線傷人的案件屢見不鮮，香港也曾發生同類事件。2015年11月，一名婦人在大埔船灣淡水湖主壩踩單車時，遭巨型特技風箏線𠝹頸，倒地後一度身體癱瘓，頸上留下10多厘米長的血痕。

實測風箏線鎅斷香蕉

為確定風箏線的殺傷力，有內地消防員曾進行實驗，當騎電動單車的車手拿香蕉從50米外駛向風箏線，香蕉和風箏線接觸的瞬間，香蕉當即被線切斷，切口平整；當模擬物品換成豬肉，同樣被切出一道約50毫米深的切口。

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