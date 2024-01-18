【陳家亮卸任】陳家亮：將於中大第39區興建亞洲最大教研中心　料能吸引人才

▲ 陳家亮手持中大醫學院吉祥物告別院長職位。(陳靜儀攝)

中大醫學院院長陳家亮於月底卸任，他表示院長生涯最大成就是看到學生及同事的發展，其中不少本來未成名的學者，近年成為「超級巨星」，可見中大醫學院可以為人才提供成長空間。他表示，本港需要發展高端醫療，而醫療創科產業是香港出路，認為本港有可能成為另一個美國矽谷。對於增加醫學生學額，陳家亮指有信心即使加至每屆400個學生以上，亦能可以維持小班教學。他指，中大將於第39區興建亞洲同類最大的教研中心，相信能吸引人才及提供資源配套。

兩間大學醫學院近期均表示有信心增加醫學生學額。陳家亮卸任前出席傳媒茶敘時表示，是否增加學額需視乎政府決定，醫學院需要做好準備。他提到，已於6-7年前籌備增加學額。他表示，8至9年前透過醫學院的年輕教授培訓計劃，成功栽培20多名教授，計劃申請的人數亦愈來愈多。另外，立法會亦批出撥款，於中大第39區亦即科學園附近，興建亞洲同類最大的教研中心，料能吸引人才及提供資源配套。

他續指，有信心醫學院每屆收生加至400個學生以上，可以維持小班教學。他表示，400個學額非特別數字，而是全球醫學院普遍收生的人數，如需要更多亦相信可以應付，不過需要作出長遠規劃。至於科大計劃成立醫學院，陳家亮指希望醫療人才短缺問題得到解決，如果理念相同，願意支持科大計劃。

談到找人才，陳家亮表示最大挑戰是找出有共同理念的人。他指，院長生涯最大成就是看到學生及同事的發展，其中於6-7年前中大陸續冒出「超級巨星」，指這些學者均非從外國高薪挖角，可見即使學者未成名，亦有機會於醫學院成長。他指做醫生是「吃力不討好」的工作，但仍寄語年輕醫生需為病人走多一步，指醫療及創科是委身的職業。

被問到部分市民選擇北上求醫，陳家亮指，市民向外求醫非錯的事，而香港需要發展高端醫療，不可以將貨就價。他認為，香港轉口貿易隨着環境改變有所放緩，而香港醫療創科產業是世界級，發展該產業是香港的出路。他認為，只要社會心態改變，本港可以成為另一個美國矽谷。

至於政府正檢討公營醫療系統收費，陳家亮表示，港人一直以來慣性認為醫療靠政府是「天經地義」，若要改變至用者自付心態，阻力將非常大。他表示，急症室分流由醫護人員主觀判斷，難免有機會有爭拗，認為若當局以病人緊急程度收費，須深思熟慮。

另外，消費者檢視40款益生菌產品，當中6成、即25款樣本沒有清楚標示其菌屬、菌種和菌株或其數量，其中1款更完全無標示益生菌的資料。任內帶領研發新腸道微生態配方的陳家亮表示，惟現時益生菌不需要有醫學數據支持則可售賣。他表示，由於益生菌不是藥物，藥物規管對此不適用，亦無法將醫學研究結果寫在標籤上，認同在監管益生菌方面有很多改善空間，現時正研究益生菌成為藥物。

至於使用中大研發的微生態配方的「G-Niib」近日被點名標示不清晰，無益生菌資料，他則指以自己角色不方便評論，但指標示得更清晰予市民是無可厚非。他亦表示，希望將大腸癌的最新無創篩查方法，納入政府資助的大腸癌篩查計劃當中。

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記者：陳展棋