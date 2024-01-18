【西九文化區】西九3月底首辦香港國際文化高峰論壇　為2024年香港藝術周揭開序幕

▲ 西九3月底首辦香港國際文化高峰論壇，為2024年香港藝術周揭開序幕。

西九文化區管理局宣布，將在今年3月25至26日在西九文化區舉行首度舉辦香港國際文化高峰論壇。在論壇期間，M+博物館和故宮文化博物館以及管理局轄下的表演藝術處，將與全球各地超過20間頂尖文化藝術機構簽署合作備忘錄或合作協議，促成國際間的文化交流及長遠合作。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀昨在董事局會議上匯報西九最新發展，表示推動香港成為中外文化藝術交流中心是西九文化區的重要使命，亦是管理局2024年的重點工作。馮程淑儀在會上宣布，管理局在3月25日至26日將首次舉辦「香港國際文化高峰論壇2024」。

▲ 西九3月底首辦香港國際文化高峰論壇，為2024年香港藝術周揭開序幕。

管理局指，論壇是首個由西九文化區舉辦的大型國際文化峰會，為2024年香港藝術周揭開序幕，為香港、內地、亞洲，以及海外的藝文界翹楚提供重要的交流機會。

論壇邀請逾20名來自11個國家和地區的嘉賓講者出席，當中包括多個主要文化區和頂尖文博機構的領袖，與會者將透過啟發思考的對話和討論，加強國際文化交流和建立夥伴關係，並將參與豐富多元的活動，體驗香港匯聚中外文化精萃的多元文化氛圍。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，今次的高峰論壇體現香港堅定不移地通過藝術和文化，促進各國和各地區之間的對話和建立夥伴關係的承諾。他又指，很榮幸邀請到世界各地多個具影響力的文博機構代表來港擔任講者，並與享負盛名的文博機構簽訂合作協議，充份體現出西九文化區在全球文化舞台上的獨特魅力和日漸增長的影響力。

另外，回顧過去一年，馮程淑儀表示管理局成功將西九打造成為香港新文化旅遊地標，為本地、內地以至海外旅客提供深度文化體驗。現時西九兩間博物館──M+和香港故宮文化博物館，超過六成的訪客為訪港旅客。

責任編輯 李志強