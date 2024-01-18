【珍惜生命】聯合醫院55歲男病人上吊　肩帶纏頸輕生

基督教聯合醫院一名患有骨髓瘤的55歲男病人，今日(18日)下午被發現頸部被斜揹袋肩帶纏繞，隨後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，稍後會驗屍確定死因，將案件列作「自殺」處理。

聯合醫院指，自1月12日起入住基督教聯合醫院內科病房。病人留院期間，臨床情況穩定。醫護人員今日下午約2時10分曾與病人溝通，當時病人並無異樣。及至下午2時35分準備為病人量血壓時，發現病人頸部被斜揹袋肩帶纏繞，並失去意識。醫護人員立即移除肩帶並為病人進行搶救，並即時報警及同時通知病人家屬。病人延至下午3時35分離世。



院方指對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

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記者：吳卓峰