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蜂神惡殺｜積遜史達頓親身與蜜蜂拍對手戲　誓誅電騙集團惡鬥連場

娛樂 10:08 2024/01/19

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積遜史達頓飾演一名退役特工，引退後到鄉間做養蜂人。（官方劇照）

電話騙案對香港人而言絕不陌生，我們經常都會收到令人煩厭的「入境處」，「衞生署」來電通知，向我們索取個人資料。時事節目又不時播出電騙受害人哭訴被騙取錢財的淒涼畫面。面對電話騙案，受害人或許只能報警，而最終能將電騙集團繩之於法並取回被騙款項的例子少之有少。

但在電影《蜂神惡殺》中，積遜史達頓面對鄰居遭受電騙後自殺身亡，法律未能伸張正義。他拒絕不了了之，更化悲憤為力量，誓要惡殺電騙集團及其幕後勢力，大快人心。

《蜂神惡殺》講述亞當克雷（積遜史達頓飾）從神秘特工組織「養蜂人」退下火線之後，一直過著與世無爭的養蜂生活。然而某日，他的鄰居（Eloise Parker飾）因為遭受電騙而失去了一切，甚至自殺身亡；亞當為了替鄰居報仇，決定重出江湖，肅清這群人渣敗類。經他仔細調查後，發現整場騙局竟然有強大後台，幕後牽涉龐大的政、商、黑勢力。剷除社會腐敗，正是「養蜂人」的使命，亞當重拾昔日兇狠殺性，大戰FBI、網絡老千、政商保鑣，甚至是現役「養蜂人」特工。當法律無補於事，唯有辣手主持正義！

積遜史達頓繼續「打」

英國男星積遜史達頓（Jason Statham）領銜主演荷里活最新動作片《蜂神惡殺》。

多年來，積遜史達頓主演多套經典荷里活動作片，當中包括自2002年起於《換命快遞》系列（The Transporter）中飾演使命必達的司機兼保鏢法蘭克·馬丁（Frank Martin）。

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《快遞》系列連場「護送貨物」的激烈打鬥場口，都為積遜史達頓成為新一代荷里活動作巨星打下基礎。2010年，積遜史達頓更加入以史泰龍，阿諾舒華辛力加，布斯韋利士為首的《轟天猛將》（The Expendables）團隊，為維護世界和平秩序齊齊出擊。

直至2023年《轟天猛將4》積遜史達頓飾演的李聖誕（Lee Christmas）更繼承轟天猛將隊長的重擔，可見積遜史達頓於荷里活動作片中確有一定的份量。而《極悍巨鯊》（The Meg）系列亦是積遜史達頓的代表作，戲中飾演喬納斯泰勒（Jonas Taylor）的積遜史達頓既要面對海中巨鯊，又要應付陸上敵人。

另外，戲中又跟李冰冰，吳京等影星合作，成功打入更多外地市場，奠定積遜史達頓國際動作巨星的地位。而在最新動作片《蜂神惡殺》中，積遜史達頓將延續以往精彩的打鬥場口，務求在劇情中取回公道之外，更為觀眾帶來一連串刺激的感觀享受。

薇若娜·帕克(Emmy Raver-Lampman飾)堅持以法律制裁詐騙集團。（官方劇照）

軍旅經驗豐富創作

《蜂神惡殺》導演David Ayer曾因編劇作品《U-571》故事違背歷史事實而被受批評。但他未有棄餒，繼續其編劇事業，為《特警雄風》（S.W.A.T.），《狂野時速》（The Fast And The Furious）等電影擔任編劇。

直至2005年起為多套經典動作片執導，當中包括《戰逆豪情》（Fury）、《自殺特攻隊》（Suicide Squad）等。另外，David Ayer從事電影工作前，曾在美國海軍服役，多年的軍旅生活或多或少為他執導的動作電影帶來一定程度的影響。

親身與蜜蜂拍「對手戲」

積遜史達頓（Jason Statham）在《蜂》飾演一名退役特工，引退後到鄉間做一個真真正正的養蜂人，積遜堅持親身上陣與蜜蜂拍「對手戲」，因此團隊在開拍前安排積遜接受養蜂人訓練，學習如何打開蜂巢並跟蜜蜂接觸。

積遜由開拍到殺科都沒有被蜜蜂針到，可見積遜和蜜蜂相處非常融洽。

謝洛美艾朗斯飾演CIA前局長，將與電騙集團幕後勢力同流合污。（官方劇照）

否認影射政治人物

電影中的電騙集團只是表面的敵人，真正的終極幕後黑手與政府有著千絲萬縷的關係。因此有意見認為故事設定影射美國總統拜登兒子亨特（Hunter Biden）去年涉嫌從事海外非法商業交易，被美國司法部立案調查的事件。

當時拜登被指在擔任副總統期間為兒子的生意「護航」。引起社會迴響。期後導演大衛艾亞接受傳媒訪問時就否認有關說法。雖然導演否認含沙射影，但話題都足以引起觀眾對《蜂神惡殺》的關注。

記者：傅承嘉

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