但願人長久｜吳慷仁演活湖南鄉下佬首封香港影帝　被讚演出貫穿全片靈魂

▲ 吳慷仁憑《但願人長久》榮獲「第三十屆香港電影評論學會大獎」「最佳男主角」。（官方劇照）

香港電影評論學會日前（15日）公布「第三十屆香港電影評論學會大獎」得獎名單。當中台灣演員吳慷仁與導演，編劇兼演員祝紫嫣憑電影《但願人長久》分別榮獲「最佳男主角」及「最佳編劇」兩個殊榮。

勇奪「最佳男主角」及「最佳編劇」

香港電影評論學會指出「最佳男演員」的爭持最為激烈。《年少日記》的黃梓樂、《但願人長久》的吳慷仁、《第八個嫌疑人》的大鵬、《金手指》的梁朝偉、《命案》的楊樂文和林家棟，各有支持者，經過五次投票表決，每次淘汰得票最低者，最終由吳慷仁脫穎而出，奪得香港電影評論學會大獎影帝殊榮。

吳慷仁事後表示：「能在演出香港電影是自己一直夢寐以求的事。感謝導演祝紫嫣與團隊讓我圓了作為一個角色出現在香港電影裏的夢。」同時認為自己演出並不完美，期待未來能再到香港演出，可以做到更加精進。

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而「最佳編劇」爭持亦相當熾熱，《年少日記》、《命案》和《但願人長久》爭持不下，經過再三討論及投票，最終由祝紫嫣憑自編自導兼自演的首部劇情長片《但願人長久》，以些微票數險勝資深編劇游乃海，奪得「最佳編劇」。祝紫嫣感謝香港電影評論學會的肯定，並向《但願人長久》團隊一一致謝。她又認為電影的路很漫長，會繼續為電影努力。

《但願人長久》故事跨越二十年，從1997、2007、2017講述一對湖南姊妹子圓和子缺隨母親到香港與父親團聚，成長過程除了面對身份認同、貧窮問題外。家庭關係亦出現問題，父親長年吸毒，性情喜怒無常，又多次犯事進出監獄，父女關係變得若即若離，一家人生活在不安之中。兩姊妹中學時期開始反抗、逃離。長大後本以為可以徹底擺脫父親，卻發現自己喜歡的所有人和事，都帶有父親的影子並且與某些童年回憶有關。

對女兒不同階段的愛

吳慷仁在《但願人長久》中飾演子圓和子缺的父親，他們一家人都由湖南來港生活。戲中父親一身隨意老土的衣著，「窮得無飯開」的瘦骨嶙峋身型，並且滿口流利湖南話，都將吳慷仁從一個台灣型男變成一個不折不扣的內地「鄉下佬」。「鄉下佬」在《但》並不帶有貶義，因為他成功將角色本身顯得和香港社會格格不入，向觀眾說明父親並未能完全融入香港社會。

▲ 祝紫嫣將兒時經歷加入電影橋段當中。（官方劇照）

整套電影當中，觀眾不難感受到父親對姊妹的愛，1997年，父親礙於經濟困難在超市偷走女兒想吃的朱古力，包庇女兒偷同學手錶，展現出父親對女兒的溺愛。2007年，為了吸毒虐打女兒並搶去女兒的金錢，及後因後悔而向女兒歸還金錢的情節，表現出父親雖沉淪毒海，但仍希望得到愛女的體諒，充滿無限唏噓。

2017年，父親經歷一段監獄歲月後，開始年老衰弱渴望在餘下不多的日子與女兒修補關係，但女兒心中卻仍存有掙扎，令觀眾替父女二人感到心急。戲外尚未當父親的吳慷仁完美表現出父親對女兒不同階段的愛，成功感動觀眾並且產生對戲中父女關係的同情。香港電影評論學會更形容吳慷仁的演出絲絲入扣，貫穿全片靈魂。

加入兒時經歷

《但願人長久》的成功確要歸功於導演，編劇兼演員祝紫嫣。戲中兩姊妹都有著祝紫嫣的影子。原來她小時候都由湖南來到香港，回憶初到香港的時候非常不習慣，在學校因言語不通，未能結識朋友。又曾因掛念湖南的親朋戚友而在香港撥打大陸電話，最終當然打不通，感到非常孤單。但經過兩三個月的適應期，漸漸學懂廣東話並嘗試與別人溝通後，就會結識到朋友，令她明白到新移民需要時間和努力，就能慢慢適應。

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當導演兼編劇祝紫嫣理解新移民來港生活會遇到的困難，並加入部分自身經歷後，《但》的故事就變得更為貼地扎實，或許這就是擊敗《年少日記》、《命案》等電影的重要元素。而《但》的對白對一眾演員而言可謂一大挑戰，因為當中包含大量湖南話對白。

團隊中只有祝紫嫣懂得湖南話，因此，她在拍攝過程中，細心地將各演員的湖南話對白錄起來，並將錄音上傳至Google Drive,讓演員可以不斷翻聽學習，因此成功塑造「湖南家庭」。可見《但》團隊為表達但願人長久，珍惜眼前人的信息，確實花上不少的功夫。「最佳編劇」的殊榮更來得實至名歸。

記者：傅承嘉