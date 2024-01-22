教育及職業博覽2024一月尾隆重開幕 為你提供一站式升學及就業資訊

由香港貿易發展局 （香港貿發局）主辦的第33屆教育及職業博覽，將以「力拼追夢 成就解鎖」為主題，於1月25至28日（星期四至日）假香港會議展覽中心舉行。今屆博覽雲集17個國家及地區、800家教育機構、專業學會及公私營機構等，為眾多學生及求職者提供一站式升學、進修和就業資訊，並提供過千個就業機會，部分僱主更設即場面試，歡迎公眾人士免費入場。

特設「教育」及「職業」兩大專區 照顧不同升學及求職需要

教育專區設有4個展區，提供不同升學及進修途徑。

「本地升學」展區（Local Studies）：網羅多家大學及專上學院，包括香港都會大學、香港恒生大學、香港樹仁大學等。

「海外、中國內地及澳門升學」展區（Overseas, Mainland China & Macao Education）：由各國駐香港的領事館、官方認可機構、海外大學、海外升學中心和中國內地的教育機構組成，提供歐美、亞洲、中國內地等共18個國家和地區的升學諮詢服務。

「終身學習」展區（Lifelong Learning）：了解科技教育、生活品味、語言、美容化妝、寵物護理、航空與航運等多個範疇的在職進修課程。

「青年廣場」展區（Youth Zone）：由香港青年協會、香港青年交流促進聯會、香港遊樂場協會等參展商，為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以及暑期工、實習、全職等各類多元化的工作機會。

▲ 教育專區設有4個展區，提供不且升學途徑。

職業專區亦設兩個不同展區，方便求職人士尋找就業資訊，預計將會帶來超過 3,000個就業機會。

「職業」展區（Careers）︰滙集多個政府部門、餐飲、銀行、保險公司等不同行業，為大家介紹多元化的事業發展機遇。

「招聘廣場」展區（Recruitment Square）︰由多家求職平台，如CTgoodJobs 、talent.gov.hk、Recruit等，聯同公、私營機構，包括城巴、亞洲空運中心等，於會場接受求職者應徵，更設即場面試。

▲ 職業專區為求職人士提供就業資訊，「招聘廣場」展區更設即場面試。

設四大教育及職業日 剖析各新興行業及地區發展前景

博覽設四大主題日，透過一系列講座，介紹就業趨勢和不同行業的發展，由不同屆別專家為入場人士透露行業前景及機遇。

「文化藝術」主題日（1月25日）︰西九文化區管理局將分享現時本地文化藝術及博物館相關工作的發展趨勢及入行途徑。

「創新科技」主題日（1月26日）︰機電工程署及香港建造學院，將分享如何藉著擁抱創新科技，在「建造業2.0」時代開展不一樣的事業。

「大灣區升學就業機會」主題日（1月27日）︰南沙投資服務(香港)有限公司代表將介紹現時南沙人才發展環境及相關服務；而香港維港教育集團有限公司就會介紹暨大港澳子弟學校。

「航空航海」主題日（1月28日）︰香港國際航空學院、香港機場管理局及機場保安有限公司將派員分享航空業就業前景及升學資訊。

▲ 博覽設有四大主題日及一系列講座。

超過100精彩活動專家名人分享精闢見解及心路歷程

博覽期間，大會將舉行超過100場精彩活動，提供投身創科等不同專業、入職政府部門，及開展工作假期等資訊和「貼士」，並邀得多位星級名人和業內人士，分享入行經驗、心路歷程和成功之道。

▲ 博覽期間將舉辦逾100場精彩活動，為與會者分享更多第一手資訊。

爆炸戲棚創辦人及藝術總監陳恩碩 （Tom Chan）將分享由幕前作爲音樂劇演員轉戰幕後成爲導演的追夢過程，以及如何在追夢和現實之間中取得平衡。

《英識教育》執行總監陳思銘 （Samuel Chan）會分享英國升學資訊、趨勢及報讀策略，以及自己在英國讀書和生活的經驗及感受 。

水耕細作聯合創辦人兼首席賦能官麥嘉晉（Raymond Mak）將探討創科的未來發展及創科對社會的貢獻，以及自己在創業過程中遇到的挑戰。

星學匯秘書長伍文彬將與年青觀眾分享內地升學的資訊、報讀策略及畢業後的就業前景，以及自己在内地讀書和生活的體會及感受。

「DSE 7科5星星狀元」譚樂敏（Melody Tam）將分享作為「斜槓青年（Slasher）」心得，公開試應考秘訣以及好的創業之道。

機長李漢傑（Joel LEE）會分享他追尋飛行夢的過程及挑戰，並向有意投身航空業的觀眾分享入行要求及秘訣。

香港首位女遠洋船輪機長郭詠恩（Joanna Kwok）將分享在一個以男性為主的行業中工作至考獲遠洋船輪機長的心路歷程，以及探討航海職業的未來發展與職業專才教育的重要性。

預先登記入場即可獲贈精美禮品一份︰https://shorturl.at/dwxU3

預先登記並出席主題日講座系列及星級分享環節將可獲贈精美禮品一份

登記參加︰https://shorturl.at/wPUV7

更多活動詳情︰https://shorturl.at/tP256

（特約）