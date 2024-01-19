【恩愛夫妻】黎姿與老公攜手走過15年　大晒合照放閃感謝對方愛錫

▲ 黎姿同老公真係好恩愛！

黎姿與老公馬廷強攜手走過15年！黎姿在社交網大晒與老公合照大放閃光彈，她更透露老公預備了其最愛的鮮花：「不知不覺今年已經是我們牽手走過的第15年。謝謝你每年都記得送上我最愛的鮮花，我們的關係就像這些花朵，色彩繽紛又充滿活力，多年來的相處就如灌溉鮮花的養分。」

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恩愛如昔

她又感謝老公一直的支持和陪伴：「讓我無懼挑戰向前行。期待未來一起見證我們的三顆種子健康地快樂成長。」

相中可見，黎姿撓實老公手臂頭貼頭合照，二人露出燦爛笑容，恩愛程度羨煞旁人。

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老公優點多多

黎姿與老公婚後為他誕下3位女兒，一家五口幸福滿瀉。黎姿曾接受內地節目《魯豫有約》訪問透露為何當初會決定嫁給對方：「嫁一個人，我覺得最重要就是他很有愛心，第二是很『有擔當』，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」

而且，她更多次感謝老公對其無微不至的照顧以及愛錫，被問到兩人的夫妻相處之道，黎姿分享道：「兩夫妻在一起要互相尊重，要當成一輩子的朋友，我覺得這個很重要。」

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