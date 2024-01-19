珍惜生命｜生前患骨髓瘤　聯合醫院男病人　斜揹袋肩帶纏頸疑自殺亡【拆解骨髓瘤】

聯合醫院一名患有骨髓瘤的55歲男病人，昨日（18日）下午被發現頸部遭斜揹袋肩帶纏繞，失去意識，終搶救不治。警方將案件列作「自殺」處理，不排除受健康問題困擾而尋短。

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搶救1小時後不治

醫院發言人昨日公布指，55歲事主自本月12日起入住該院內科病房，病情穩定。不過，當醫護人員昨日下午2時35分準備為他量血壓時，發現事主頸部被斜揹袋肩帶纏繞，並失去意識。

醫護人員立即為他移除肩帶搶救，事主終延至下午3時35分離世。院方表示，對事件感難過，向家屬致深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查。有關個案已轉交死因裁判官跟進。警方於現場沒有檢獲遺書，稍後會驗屍確定死因，將案件列作「自殺」處理。

骨髓瘤屬血癌一種

多發性骨髓瘤是血癌的一種，該病每年新症持續上升，長者、男士、肥胖或經常接觸輻射者屬高危。有醫生指出，該病病徵包括骨痛，有長者會誤以為是骨質疏鬆，年輕患者則或誤當是坐姿不正致痛，建議有懷疑應及早求醫。

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾指出，血癌可細分3大類，即白血病、骨髓瘤及淋巴瘤，而白血病可細分為急性、慢性、淋巴性及骨髓性4種組合，慢性淋巴球白血病是當中一種。

血癌6大徵狀

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防止自殺求助熱線

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香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

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醫管局精神健康專線：2466 7350

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