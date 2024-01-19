正生會詐騙案︱創辦正生書院獲選十大傑青　陳兆焯2年前開英國正生會：支持移民港人

▲ 陳兆焯涉串謀詐騙被通緝。

【陳兆焯/基督教正生會/正生書院/串謀詐騙】基督教正生會涉嫌串謀詐騙5000萬港元，警方拘捕4名機構董事，並通緝3名已離港的董事，包括正生書院校長陳兆焯，事件引起全城關注。陳兆焯曾赴加拿大升學，其後回流香港後做老師，1998年成立正生書院，曾獲選為十大傑出青年，他在2022年成立正生會英國分部，聲稱幫助移英港人。

基督教正生會管理層涉嫌串謀詐騙，警方於1月18日表示已拘捕該會4名董事，被捕4人：鄭天諾（34歲）、⁠劉振華（50歲）、湯德崇（69歲）、李永雄（77歲）。並通緝3名已離港的董事，包括正生書院校長陳兆焯（63歲）、正生會創辦人林希聖（69歲），陳友志（62歲）。

警方指他們涉嫌在過去3年間，於正生會帳戶有300次大額資金移動、資產購買及出售，並13次滙款至境外，涉款5,000萬元。

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赴加留學後回流

陳兆焯現年63歲，出身基層家庭，家有兩位兄長，小時候於牛頭角公屋長大，會考後赴加拿大升學，寄居於親戚家中，他在哥倫比亞國際學院讀中五、六，考入了著名學府西三一大學（Trinity Western University），主修化學和數學。

其後因父母先後中風，陳兆焯在大學畢業後便回流香港，進入香港中文大學擔任教學助理，至1986年他轉任老師，在匯基書院教書。在匯基任職期間，他已參與基督教正生會義工服務，其後受創辦人林希聖邀請下，成為戒毒服務的正式員工。

▲ 陳兆焯涉詐騙被通緝。（經濟日報資料圖片）

成立正生書院

1995年，他在正生會擔任營運總監，3年後成立正生書院，並擔任校長至今，正生書院以協助涉吸毒、情緒或行為問題等青少年更生為目的。由於正生書院幫助不少邊緣青少年更生重投社會，陳兆焯在2000年入選香港十大傑出青年，其後亦陸續獲香港嶺南大學、教育學院頒授榮譽院士。

近年不少香港人移民英國，陳兆焯在2022年2年在英國成立基督教正生會(英國)，他當時在facebook專頁發文指，他在太太在上帝的引領下開展人生下半場的事工。陳兆焯的太太退休前任職小學校長，兩人把時間和心機投放在教育事業上20多年。

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辦英國正生會

兩人育有一名兒子，而兒子很早就已經出國留學，畢業後在在英國成為醫生。陳兆焯太太退休後身體出現了一些小毛病，一家人商量後，希望多點時間相處，所以移居當地一家團聚。

而過去兩年，陳兆焯的facebook專頁大多帖文都顯示他身處外地，但亦不時分享正生書院學生正能量故事及英國分部的活動。最近的帖文是在1月16日，講及正生書院學生參與射箭賽。不過，陳兆焯事發至今未有現身，亦未有在社交平台回應，大批網民都在其專頁留言，籲他交代事件。

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責任編輯：王明芳