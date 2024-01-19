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新聞之花丨「昇女郎」李曉欣未婚夫樣貌曝光　薰衣草田拍婚照：滿滿的幸福感

娛樂 11:10 2024/01/19

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前TVB主播「昇女郎」李曉欣騷婚紗照。

與方東昇齊主持《尋人記》系列等節目的前TVB主播「昇女郎」李曉欣（Michelle），在本周二（1月16日）在個人社交平台上載男友在游艇上求婚的照片，宣布將「升呢」做人妻，獲黃曉瑩、麥詩敏、 梁凱寧等「新聞之花」及網民紛紛留言送祝福。

在今日（1月19日）早上約8時，李曉欣上載與未婚夫在薰衣草田拍攝婚紗照的相片。而因為上次上載的求婚照是遠鏡，網民看不清楚未婚夫的樣貌，今次的婚紗相可以清楚看到男方樣子。

新聞之花丨「昇女郎」李曉欣答應男友求婚　準人妻：This is the start of something beautiful

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李曉欣幸福放閃

從相中所見，其未婚夫高大英俊，可說是郎才女貌十分登對，而準新娘笑容滿臉十分甜蜜，李曉欣並寫道：

每一位的祝福全都收到了
滿滿的幸福感很溫暖(*¯︶¯*)
謝謝大家♡

📸後記：
呢個地方絕對係偶然遇上嘅驚喜 (｡･ω･｡)

同團隊揸車經過見到一大片薰衣草田
觸覺敏銳嘅攝影師隨即建議喺呢度影相
影出嚟效果好靚🥹
紫色花海中有點點金黃色點綴🪻🌼
更幸運嘅係當日我哋「包場」
竟然冇其他遊客!!
令拍攝更順利更圓滿 (*¯︶¯*)

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離開TVB享受生活

現年28歲李曉欣在2016年11月加入TVB新聞部電視，同時為為方東昇的好拍檔之一，曾任《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》系列、《好睡好起》等節目的主持而被封「昇女郎」。

但在2023年7月，李曉欣於個人IG宣布離開TVB。離巢後，她仍保持社交網站更新，與網民緊密互動。而她到今沒有宣布過新工作，但不時在個人IG分享遊玩點滴，有時帶愛犬坐開蓬車遊車河，有時到外地如日本、意大利旅遊，生活無憂，甚為寫意。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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