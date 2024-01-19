張氏一家丨張致恒夫妻創業即被追數　債主指Steven：死性不改

▲ 張致恒被追數。

張致恒（Steven）先後辭去小食店、情趣用品店的店員工作，其最新動向就是做直播帶貨來「吸金」、與老婆區燕雯（雯雯）開製作公司，努力搵銀！

Steven與雯雯的公司在昨日（1月18日）M & S ProductiOnline開業，可是在同日就遇上Stevn的債主「贈慶」，女紋身師Lexii在IG貼出Steven的電話號碼、疑似是Steven與其紋身師爸爸「龍龍哥」的對話截圖，公開向對方追數！

張氏一家丨張致恒隨前同門師兄Deep做地盤？ Steven以16字回應意向

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指Steven死性不改

事因，該位女紋身師Lexii所貼出對話圖內，紋身師爸爸「龍龍哥」問：「你好似完全唔使負責任喎」

至於疑為Steven回覆稱：「對唔住呀，龍龍哥，我過埋12月，一月開始，我就會逐啲逐啲還畀你，因為我啱啱先開始返新工，佢要兩個月試用期，所以一月就可以開始還畀你㗎啦，對唔住欠咗你咁耐。」

而該紋身師寫下：「張致恆先生，條數由上年拖到而家，請問你想點X樣？有錢住咁大間屋又有工人又有狗，我都無你咁舒服。」

於是有人就留言：「欠債還錢 天經地義」紋身師就用Steven的經典歌名嘲諷回覆稱：「死性不改。」

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