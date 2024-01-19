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韓國 《The Painters 塗鴉秀》2月首度襲港　沉浸式舞台體驗老少咸宜

休閒消費 11:20 2024/01/19

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「The Painters 塗鴉秀」，吸引了超過6百萬觀眾入場

來自南韓的世界級「The Painters 塗鴉秀」，多年來演出穩佔韓國旅遊局點名推薦的表演，每年吸引逾百萬觀眾欣賞，並在韓國連續三年獲得表演項目票房冠軍，是遊客訪韓必看節目；2019 年此演出更於 Asia Got Talent 中榮獲半決賽名銜，衝出海外。

已經舉辦了超過 20000 場表演的「The Painters 塗鴉秀」，吸引了超過6百萬觀眾入場，在 19 個國家和 134 個城市中受到熱烈追捧。今年 2 月 3 至 4 日將於九龍灣國際展貿中心 Star Hall首度演出。

將繪畫、舞蹈、戲劇與音樂劇完美跨媒體融合

 「The Painters 塗鴉秀」 將繪畫、舞蹈、戲劇與音樂劇完美跨媒體融合，為觀眾提供獨特、夢幻的沉浸式舞台體驗。
經過長期特訓的藝人，在舞台施盡渾身解數，配合科技，為觀眾送上各種藝術形式，素描、油畫、沙畫、光雕塑、夜光畫等實時呈現，作畫過程原封不動地搬上舞台。

每個色彩繽紛的場景都會為觀眾帶來連串互動驚喜，創意無限、老少咸宜。

「The Painters 塗鴉秀」不僅是韓國第一個美術表演，也是世界首例。2⽉ Star Hall演出，會把在眼前瞬間完成的小畫，或用香蕉皮畫畫等特殊效果，甚至大至以整個舞台當畫布，藝人將以各式各樣的素材、技巧，帶給觀眾們驚喜與感動。

為觀眾送上各種藝術形式

info

日期：2024 年 2 月 3 日至 4 日（星期六、日）（每日三場）

時間：11am、3:30pm、7:30pm

地點：九龍灣國際展貿中心 Star Hall

票價：$680、$580、$480、$380

購票連結：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=PAINT0224

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