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【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港

社會 14:10 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

牙籤刷公司OFresh表示，因應最新的香港產品環保責任條例草案，產品4月停售。（OFresh圖片）

垃圾收費4月實施，不過外界反應兩極。消息人士表示，港府計劃押後實施日期，環境及生態局稍後有記者會交代。

不過港府同月還會執行最新環保責任法，加強管制即棄塑膠產品和餐具。有牙籤刷供應商表示，今年4月22日後停止在香港銷售牙籤刷。

牙籤刷供應商OFresh 表示，因應最新的產品環保責任條例，將於4月22日起停止在香港銷售牙籤刷。

OFresh 表示，感謝顧客支援，目前還可到全港任何一家零售店，購買最後一批牙籤刷。

目前OFresh正進行清倉行動，以超值折扣價售賣，可到fb頁面獲取更多資訊，庫存有限。 

牙籤刷今年4月起在香港禁售，供應商正在清貨。

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小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

環保責任法懶人包

港府表示，《條例草案》禁止在本地銷售即棄膠餐具，和禁止餐飲處所向顧客提供9類即棄膠餐具。管制將分兩個階段實施，首階段在今年4月22日實施，次階段就在2025年。

港府2024年4月起，執行環保責任法。

膠牙籤4月開始禁售

《條例草案》亦管制一系列即棄塑膠產品的製造、銷售和供應，同樣分兩個階段實施。首階段在今年4月22日實施，次階段就在2025年。

第一階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品；禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品和在房間內免費供應即棄膠樽裝水；以及禁止製造、銷售和供應氧化式可分解塑膠產品。

膠牙籤預期4月開始禁售，牙線棒就在2025年起禁售。

港府2024年4月起，執行環保責任法。

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記者：吳卓峰

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